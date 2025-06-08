Чим треба підживити малину в червні 2025 — корисні поради дачникам

Збір врожаю малини на городі. Фото: Freepik

Така популярна літня ягода, як малина, на відміну від інших, потребує гарного догляду, зокрема, підживлення. Досвідчені дачники розповіли, чим варто удобрити ягідні чагарники на городі в червні 2025 року, щоб не зіпсувати врожай і покращити їхню родючість.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коров'як

Щоб удобрити ягідні чагарники коров’яком, з нього потрібно приготувати настій. Для цього вам необхідно розмішати це добриво з водою у співвідношенні один до десяти і полити ним чагарники, використавши один літр на один кущ.

Підживлення малинового куща добривом. Фото: Freepik

Бур'яни

Багато дачників починають виривати бур’яни на городі, вважаючи їх небезпечними для врожаю. Однак з них можна приготувати ефективне добриво, яке покращить врожай на малинових кущах. Для цього заповніть відро бур’янами на чверть, а потім налийте туди воду і залиште настоятися на десять днів.

Після цього розведіть готовий настій водою у пропорції один до чотирьох і полийте під корінь малинові кущі.

Деревний попіл

До складу попелу входить велика кількість різних мінеральних елементів, які необхідні ягодам для гарного розвитку і плодоношення. Можете підживлювати малину чистим деревним попелом, а можете приготувати з нього настій. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Деревний попіл — 600 грамів

Вода — десять літрів

Залийте попіл водою і ретельно перемішайте, а потім залиште настій на одну добу і поливайте кожен кущ малини двома літрами приготовленого добрива.

Полив куща малини на городі. Фото: Pinterest

Пташиний послід

Якщо у вашому господарстві є домашні кури, зберіть їхній послід, викладіть його на дно відра і залийте повністю водою. Залиште приготовлену суміш на сонці на п’ять днів, а потім розведіть її чистою водою у пропорції один до 20. Готовим розчином ретельно полийте кущі під корінь.

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