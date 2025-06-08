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Головна Дім Обов'язково підживіть цим малину в червні 2025 — поради

Обов'язково підживіть цим малину в червні 2025 — поради

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Дата публікації: 8 червня 2025 19:30
Чим треба підживити малину в червні 2025 — корисні поради дачникам
Збір врожаю малини на городі. Фото: Freepik

Така популярна літня ягода, як малина, на відміну від інших, потребує гарного догляду, зокрема, підживлення. Досвідчені дачники розповіли, чим варто удобрити ягідні чагарники на городі в червні 2025 року, щоб не зіпсувати врожай і покращити їхню родючість.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чим краще удобрити малину в червні

Коров'як

Щоб удобрити ягідні чагарники коров’яком, з нього потрібно приготувати настій. Для цього вам необхідно розмішати це добриво з водою у співвідношенні один до десяти і полити ним чагарники, використавши один літр на один кущ.

Удобрение для малины
Підживлення малинового куща добривом. Фото: Freepik

Бур'яни

Багато дачників починають виривати бур’яни на городі, вважаючи їх небезпечними для врожаю. Однак з них можна приготувати ефективне добриво, яке покращить врожай на малинових кущах. Для цього заповніть відро бур’янами на чверть, а потім налийте туди воду і залиште настоятися на десять днів. 

Після цього розведіть готовий настій водою у пропорції один до чотирьох і полийте під корінь малинові кущі.

Деревний попіл

До складу попелу входить велика кількість різних мінеральних елементів, які необхідні ягодам для гарного розвитку і плодоношення. Можете підживлювати малину чистим деревним попелом, а можете приготувати з нього настій. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Деревний попіл — 600 грамів
  • Вода — десять літрів

Залийте попіл водою і ретельно перемішайте, а потім залиште настій на одну добу і поливайте кожен кущ малини двома літрами приготовленого добрива.

Полив малины
Полив куща малини на городі. Фото: Pinterest

Пташиний послід

Якщо у вашому господарстві є домашні кури, зберіть їхній послід, викладіть його на дно відра і залийте повністю водою. Залиште приготовлену суміш на сонці на п’ять днів, а потім розведіть її чистою водою у пропорції один до 20. Готовим розчином ретельно полийте кущі під корінь.

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти малини варто посадити на городі для гарного врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, що потрібно зробити з малиною після збору врожаю. 

Також ми повідомляли про те, чи варто поливати малину, коли вона цвіте.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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