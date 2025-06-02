Як можна захистити малину від черв'яків — безпечні народні засоби, поради дачникам

Людина, яка збирає малину на городі. Фото: Gardening.org

Багато дачників, на жаль, нерідко зустрічають картину, коли в малині з’являються маленькі білі черв’ячки, які, хоч і не шкідливі, проте дуже неприємні на смак. Дізнайтеся, як можна швидко і безпечно позбутися цих шкідників, щоб вони більше не потурбували вас.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Малина — це популярна літня ягода, якою люблять ласувати майже всі люди на землі. На жаль, не у всіх дачників вдається виростити велику, здорову і солодку малину. Справа в тому, що в плодах нерідко заводяться маленькі білі черв’ячки, які псують весь врожай на смак, адже не дуже приємно їсти малину з ними всередині.

Наявність черв'яків у малині. Фото: Pinterest

Проте, існують ефективні народні засоби, які допоможуть швидко, а головне — безпечно позбутися цих шкідників. Досвідчені дачники поділилися своїми порадами і розповіли про те, які прості засоби допоможуть ефективно знищити цих черв’яків у малині.

Процес обприскування малинового куща на городі. Фото: Decorexpro

Як ефективно знищити черв’яків у малині

Сода

Позбутися черв’яків у ягодах можна за допомогою содового розчину, яким потрібно скористатися у період цвітіння. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Сода — дві столові ложки

Вода — п’ять літрів

Розчиніть соду у воді та покропіть ягідні чагарники, щоб знищити черв’яків на ягодах. Зробіть це кілька разів через сім-десять днів, щоб процедура була більш ефективною. Це не зіпсує смак малини, але допоможе вам захистити її від черв’яків.

Тютюнове листя

Настій з тютюнового листя також вважається доволі ефективним проти черв’яків у малині. Для приготування суміші вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Тютюнове листя — 200 грамів

Окріп — десять літрів

Залийте листя окропом і залиште в такому стані на 24 години, щоб приготовлена суміш настоялася. Потім процідіть розчин і покропіть малинові кущі.

Нагадаємо, ми писали про те, що треба посадити біля малини для збільшення врожаю.

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Також ми повідомляли про те, чи можна поливати малину в період цвітіння.