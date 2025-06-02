Как можно защитить малину от червей — безопасные народные средства, советы дачникам

Человек, который собирает малину на огороде. Фото: Gardening.org

Многие дачники, к сожалению, нередко встречают картину, когда в малине появляются маленькие белые червячки, которые, хоть и не вредны, однако, очень неприятны на вкус. Узнайте, как можно быстро и безопасно избавиться от этих вредителей, чтобы они больше не побеспокоили вас.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Малина — это популярная летняя ягода, которой любят лакомиться почти все люди на земле. К сожалению, не у всех дачников удается вырастить крупную, здоровую и сладкую малину. Дело в том, что в плодах нередко заводятся маленькие белые червячки, которые портят весь урожай на вкус, ведь не очень приятно есть малину с ними внутри.

Наличие червей в малине. Фото: Pinterest

Однако, существуют эффективные народные средства, которые помогут быстро, а главное — безопасно избавиться от этих вредителей. Опытные дачники поделились своими советами и рассказали о том, какие простые средства помогут эффективно уничтожить этих червей в малине.

Процесс опрыскивания малинового куста на огороде. Фото: Decorexpro

Как эффективно уничтожить червей в малине

Сода

Избавиться от червей в ягодах можно с помощью содового раствора, которым нужно воспользоваться в период цветения. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Сода — две столовые ложки

Вода — пять литров

Растворите соду в воде и побрызгайте ягодные кустарники, чтобы уничтожить червей на ягодах. Сделайте это несколько раз через семь-десять дней, чтобы процедура была более эффективной. Это не испортит вкус малины, но поможет вам защитить ее от червей.

Табачные листья

Настой из табачных листьев также считается довольно эффективным против червей в малине. Для приготовления смеси вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Табачные листья — 200 грамм

Кипяток — десять литров

Залейте листья кипятком и оставьте в таком состоянии на 24 часа, чтобы приготовленная смесь настоялась. Затем процедите раствор и побрызгайте малиновые кусты.

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