Чим треба підживити малину для смачного врожаю — поради дачникам

Дачниця, яка збирає врожай малини на городі. Фото: Freepik

Така популярна літня ягода, як малина, може плодоносити впродовж багатьох років, але тільки за умови правильного догляду. Щоб врожай дійсно вийшов великим і смачним, варто знати, чим необхідно обов’язково підживити ці ягідні чагарники.

Про це розповідає Kobieta.

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Чим варто підживлювати малину

Досвідчені дачники кажуть, що одним з найефективніших і, водночас, натуральних методів підживлення кущів малини вважається добриво з очищення картоплі. Воно не лише зекономить ваші гроші та не нашкодить екології, а й ефективно змусить малинові кущі завжди давати рясний врожай.

Справа в тому, що до складу лушпиння картоплі входить калій, кальцій, магній і фосфор, які зміцнюють кореневу систему, підтримують цвітіння чагарників і сприяють гарному врожаю на рослинах. Також залишки цього овоча містять всім відомий крохмаль, який сприяє розвитку корисних елементів у землі.

Врожай малини на ягідному чагарнику. Фото: Decorexpro

Як підживити малину лушпинням картоплі

Щоб удобрити малинові кущі, можете просто закопати лушпиння картоплі навколо них на глибину десь десять сантиметрів. Також можете приготувати суміш, щоб полити нею свої ягоди. Для цього вам потрібно взяти такі прості інгредієнти, як:

Лушпиння картоплі — одна склянка

Гаряча вода — десять склянок

Залийте шкірки картоплі гарячою водою, накрийте приготовлену суміш кришкою і залиште в теплому місці на три дні. Після цього гарно процідіть отримане добриво і полийте ним ягідні чагарники. Робіть це кожні три-чотири тижні, щоб в літню пору року насолоджуватися великими, смачними і солодкими ягодами з власного городу.

Полив малинового куща на городі. Фото: Ardula

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