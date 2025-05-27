Чем надо подкормить малину для вкусного урожая — советы дачникам

Дачница, которая собирает урожай малины на огороде. Фото: Freepik

Такая популярная летняя ягода, как малина, может плодоносить на протяжении многих лет, но только при условии правильного ухода. Чтобы урожай действительно получился большим и вкусным, стоит знать, чем необходимо обязательно подкормить эти ягодные кустарники.

Об этом рассказывает Kobieta.

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Опытные дачники говорят, что одним из самых эффективных и в то же время натуральных методов подкормки кустов малины считается удобрение из очисток картофеля. Оно не только сэкономит ваши деньги и не навредит экологии, но и эффективно заставит малиновые кусты всегда давать обильный урожай.

Дело в том, что в состав очисток картофеля входит калий, кальций, магний и фосфор, которые укрепляют корневую систему, поддерживают цветение кустарников и способствуют хорошему урожаю на растениях. Также остатки этого овоща содержат всем известный крахмал, который способствует развитию полезных элементов в земле.

Урожай малины на ягодном кустарнике. Фото: Decorexpro

Как подкормить малину очистками картофеля

Чтобы удобрить малиновые кусты, можете просто закопать очистки картофеля вокруг них на глубину около десяти сантиметров. Также можете приготовить смесь, чтобы полить ею свои ягоды. Для этого вам нужно взять такие простые ингредиенты, как:

Очистки картофеля — один стакан

Горячая вода — десять стаканов

Залейте кожуру картофеля горячей водой, накройте приготовленную смесь крышкой и оставьте в теплом месте на три дня. После этого хорошо процедите полученное удобрение и полейте им ягодные кустарники. Делайте это каждые три-четыре недели, чтобы в летнее время года наслаждаться крупными, вкусными и сладкими ягодами с собственного огорода.

Полив малинового куста на огороде. Фото: Ardula

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