Чем надо подкормить малину в июне 2025 — полезные советы дачникам

Сбор урожая малины на огороде. Фото: Freepik

Такая популярная летняя ягода, как малина, в отличие от других, требует хорошего ухода, в частности, подкормки. Опытные дачники рассказали, чем стоит удобрить ягодные кустарники на огороде в июне 2025 года, чтобы не испортить урожай и улучшить их плодородие.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Коровяк

Чтобы удобрить ягодные кустарники коровяком, из него нужно приготовить настой. Для этого вам необходимо размешать это удобрение с водой в соотношении один к десяти и полить им кустарники, использовав один литр на один куст.

Подкормка малинового куста удобрением. Фото: Freepik

Сорняки

Многие дачники начинают вырывать сорняки на огороде, считая их опасными для урожая. Однако, из них можно приготовить эффективное удобрение, которое улучшит урожай на малиновых кустах. Для этого заполните ведро сорняками на четверть, а затем налейте туда воду и оставьте настояться на десять дней.

После этого разведите готовый настой водой в пропорции один к четырем и полейте под корень малиновые кусты.

Древесная зола

В состав золы входит большое количество различных минеральных элементов, которые необходимы ягодам для хорошего развития и плодоношения. Можете подкармливать малину чистой древесной золой, а можете приготовить из нее настой. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Древесная зола — 600 грамм

Вода — десять литров

Залейте золу водой и тщательно перемешайте, а затем оставьте настой на одни сутки и поливайте каждый куст малины двумя литрами приготовленного удобрения.

Полив куста малины на огороде. Фото: Pinterest

Птичий помет

Если в вашем хозяйстве есть домашние куры, соберите их помет, выложите его на дно ведра и залейте полностью водой. Оставьте приготовленную смесь на солнце на пять дней, а затем разведите ее чистой водой в пропорции один к 20. Готовым раствором тщательно полейте кусты под корень.

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