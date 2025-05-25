Чим треба обробити виноград, щоб захистити його від хвороб — поради дачникам

Людина, яка обрізає стиглий виноград. Фото: Pinterest

Кожен справжній дачник хоче мати найкращий врожай винограду, але, на жаль, інколи буває так, що він починає хворіти. Щоб захистити культуру від різних захворювань, зокрема, від чорної плямистості, мілдью і оїдіуму, варто знати, якими препаратами потрібно її обробити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Багато людей влітку люблять насолоджуватися солодким і соковитим виноградом, але його ще не так просто знайти на прилавках. Справа в тому, що в багатьох дачників не вдається виростити гарний врожай винограду, і цьому є одна з найголовніших причин.

Справа в тому, що інколи ця культура може страждати від мілдью, оїдіуму і чорної плямистості. Ці хвороби псують плоди і не дають винограду правильно розвиватися. Однак, рішення є — для цього існує один ефективний метод боротьби.

Дізнайтеся, як можна швидко і без проблем позбутися цих проблем і захистити свій виноград від цих захворювань за допомогою обробки.

Врожай винограду на тлі сонця. Фото: Pixabay

Чим потрібно обробити виноград, щоб захистити його від хвороб

Щоб влітку ваш виноград не постраждав від мілдью, обробіть його у весняну пору року. Для цього потрібно використати такі препарати, як:

Інсектицид "Ескаліп" — шість мілілітрів

Фунгіцид "Джек Пот" — чотири мілілітра

Прилипач "Ігрес" — чотири мілілітра

Вода — вісім літрів

Змішайте всі вищеперераховані препарати між собою і розчиніть їх у воді, а потім обробіть свій виноград. Але не запізнюйтеся, щоб не втратити врожай винограду. Цей розчин допоможе вам влітку насолодитися смачним і солодким врожаєм з власного городу.

Процес обробки винограду на городі. Фото: Decorexpro

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