Чем надо обработать виноград, чтобы защитить его от болезней — советы дачникам

Виноград вырастет здоровым — как защитить его от болезней
Каждый настоящий дачник хочет иметь самый лучший урожай винограда, но, к сожалению, иногда бывает так, что он начинает болеть. Чтобы защитить культуру от различных заболеваний, в частности, от черной пятнистости, милдью и оидиума, следует знать, какими препаратами нужно ее обработать.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Многие люди летом любят наслаждаться сладким и сочным виноградом, но его еще не так просто найти на прилавках. Дело в том, что у многих дачников не удается вырастить хороший урожай винограда, и этому есть одна из самых главных причин.
Дело в том, что иногда эта культура может страдать от милдью, оидиума и черной пятнистости. Эти болезни портят плоды и не дают винограду правильно развиваться. Однако, решение есть — для этого существует один эффективный метод борьбы.
Узнайте, как можно быстро и без проблем избавиться от этих проблем и защитить свой виноград от этих заболеваний с помощью обработки.
Чем нужно обработать виноград, чтобы защитить его от болезней
Чтобы летом ваш виноград не пострадал от милдью, обработайте его в весеннее время года. Для этого нужно использовать такие препараты, как:
- Инсектицид "Эскалип" — шесть миллилитров
- Фунгицид "Джек Пот" — четыре миллилитра
- Прилипатель "Игресс" — четыре миллилитра
- Вода — восемь литров
Смешайте все вышеперечисленные препараты между собой и растворите их в воде, а затем обработайте свой виноград. Но не опаздывайте, чтобы не потерять урожай винограда. Этот раствор поможет вам летом насладиться вкусным и сладким урожаем с собственного огорода.
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