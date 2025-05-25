Чем надо обработать виноград, чтобы защитить его от болезней — советы дачникам

Человек, который обрезает спелый виноград. Фото: Pinterest

Каждый настоящий дачник хочет иметь самый лучший урожай винограда, но, к сожалению, иногда бывает так, что он начинает болеть. Чтобы защитить культуру от различных заболеваний, в частности, от черной пятнистости, милдью и оидиума, следует знать, какими препаратами нужно ее обработать.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Многие люди летом любят наслаждаться сладким и сочным виноградом, но его еще не так просто найти на прилавках. Дело в том, что у многих дачников не удается вырастить хороший урожай винограда, и этому есть одна из самых главных причин.

Дело в том, что иногда эта культура может страдать от милдью, оидиума и черной пятнистости. Эти болезни портят плоды и не дают винограду правильно развиваться. Однако, решение есть — для этого существует один эффективный метод борьбы.

Узнайте, как можно быстро и без проблем избавиться от этих проблем и защитить свой виноград от этих заболеваний с помощью обработки.

Урожай винограда на фоне солнца. Фото: Pixabay

Чем нужно обработать виноград, чтобы защитить его от болезней

Чтобы летом ваш виноград не пострадал от милдью, обработайте его в весеннее время года. Для этого нужно использовать такие препараты, как:

Инсектицид "Эскалип" — шесть миллилитров

Фунгицид "Джек Пот" — четыре миллилитра

Прилипатель "Игресс" — четыре миллилитра

Вода — восемь литров

Смешайте все вышеперечисленные препараты между собой и растворите их в воде, а затем обработайте свой виноград. Но не опаздывайте, чтобы не потерять урожай винограда. Этот раствор поможет вам летом насладиться вкусным и сладким урожаем с собственного огорода.

Процесс обработки винограда на огороде. Фото: Decorexpro

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