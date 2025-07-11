Чому на винограді жовтіє листя в липні 2025 — як врятувати врожай, поради дачникам

Жовте листя винограду і збір врожаю на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Влітку багато рослин на городі страждає від неймовірної спеки, зокрема, і виноград, на якому від неї починає жовтіти листя. Досвідчені дачники розповіли, які фактори впливають на виникнення цієї проблеми в липні та як можна швидко з нею впоратися, щоб врятувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чому листя на винограді стає жовтим у липні

Дачники з досвідом наголошують, що різний характер жовтизни на листях винограду вказує на те, що рослинам не вистачає різних речовин. Так, жовте листя на цій культурі влітку вказує на дефіцит таких елементів, як:

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Азот — листя стає блідим і рівномірно жовтіє, починаючи знизу, а кущ повільніше росте

Калій — на краях листя з’являється жовта або бура облямівка, яка згодом поширюється і змушує лист скручуватися

Магній — листя стає жовтим між прожилками, але самі вони яскраво-зелені, а найпершими страждають старі листки

Залізо — жовтіють молоді верхні листки, але їхні прожилки зелені, в результаті розвитку залізного хлорозу

Пожовтіле листя на винограді. Фото: скриншот з YouTube

Чим підживити виноград, якщо на ньому жовте листя

Позакореневе підживлення

Йдеться про обприскування винограду по листю сумішшю з таких інгредієнтів, як:

Сечовина

Сульфат калію

Сульфат магнію

Вода — десять літрів

Якщо виноград постраждав від залізного хлорозу, листя потрібно обприскати хелатом заліза. Але робити це потрібно ввечері або тоді, коли надворі похмуро, щоб не залишити опіків.

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Кореневе підживлення

У цьому випадку потрібно вносити добрива під корінь, але робити це потрібно виключно у ретельно зволожений ґрунт. Можете скористатися мінеральними або органічними добривами, наприклад, коров’яком або пташиним послідом.

Але з ними варто бути обережними, адже надмірна кількість азоту може, навпаки, нашкодити винограду.

Підживлення винограду на городі. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно доглядати виноград у липні 2025 року.

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