Чому виноград виростає дрібним — як врятувати врожай, поради дачникам

Виноград виростає геть дрібним — чому і що робити
Вирощуєте на своєму городі виноград, а замість великих соковитих ягід отримуєте дрібні горошинки? Досвідчені дачники розповіли, з яких причин це відбувається і як можна виправити цю проблему, щоб вчасно врятувати врожай і виростити великий виноград.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Чому виноград стає дрібним
Відсутність запилення
Якщо ваш виноград виріс геть маленьким, це може бути через те, що у період цвітіння на ньому не було запилення. Пилок не потрапив на приймочку квітки, а ягода не виросла і не має всередині насіння. Через це виноград зовні схожий на маленькі горошинки.
Особливість сорту
Також дрібним виноград може бути через особливість сорту, який ви посадили на своїй ділянці. Наприклад, кишмишні сорти винограду розвиваються без повноцінного насіння. В результаті ягоди, хоч і нормальні зовні, але не мають кісточки або вона дуже м’яка.
Нестача бору в ґрунті
Якщо на вашому винограді дрібні ягоди, ймовірно, у ґрунті під ним немає достатньої кількості бору, який грає важливу роль у цвітінні та формуванні зав’язі. Якщо виникає дефіцит цього мікроелементу, квітки винограду можуть обсипатися або на винограді формуються слабкі зав’язі, а це призводить до горошення.
Якщо вашому винограду не вистачає бору, верхівки пагонів починають жовтіти, ріст уповільнюється, а квітки опадають. Щоб врятувати врожай, дачники радять здійснити позакореневе підживлення препаратами із вмістом бору. Обприскувати цими засобами виноград краще до або у період цвітіння, щоб сприяти повноцінному запиленню культури.
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