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Головна Дім Виноград виростає геть дрібним — чому і що робити

Виноград виростає геть дрібним — чому і що робити

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 22:33
Чому виноград виростає дрібним — як врятувати врожай, поради дачникам
Дачник, який збирає врожай винограду на городі. Фото: Vins Maison Jambon

Вирощуєте на своєму городі виноград, а замість великих соковитих ягід отримуєте дрібні горошинки? Досвідчені дачники розповіли, з яких причин це відбувається і як можна виправити цю проблему, щоб вчасно врятувати врожай і виростити великий виноград.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Відсутність запилення

Якщо ваш виноград виріс геть маленьким, це може бути через те, що у період цвітіння на ньому не було запилення. Пилок не потрапив на приймочку квітки, а ягода не виросла і не має всередині насіння. Через це виноград зовні схожий на маленькі горошинки.

Виноград
Дрібний виноград на городі. Фото: Florafinder

Особливість сорту

Також дрібним виноград може бути через особливість сорту, який ви посадили на своїй ділянці. Наприклад, кишмишні сорти винограду розвиваються без повноцінного насіння. В результаті ягоди, хоч і нормальні зовні, але не мають кісточки або вона дуже м’яка.

Нестача бору в ґрунті

Якщо на вашому винограді дрібні ягоди, ймовірно, у ґрунті під ним немає достатньої кількості бору, який грає важливу роль у цвітінні та формуванні зав’язі. Якщо виникає дефіцит цього мікроелементу, квітки винограду можуть обсипатися або на винограді формуються слабкі зав’язі, а це призводить до горошення.

Сбор винограда
Збір врожаю винограду на городі. Фото: Freepik

Якщо вашому винограду не вистачає бору, верхівки пагонів починають жовтіти, ріст уповільнюється, а квітки опадають. Щоб врятувати врожай, дачники радять здійснити позакореневе підживлення препаратами із вмістом бору. Обприскувати цими засобами виноград краще до або у період цвітіння, щоб сприяти повноцінному запиленню культури.

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти винограду вважаються найкращими в Україні. 

Раніше ми розповідали про те, як можна вберегти виноград на городі від хвороб. 

Також ми повідомляли про те, що варто посадити біля винограду на городі для покращення врожаю.

рослини культура поради город виноград
Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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