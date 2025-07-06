Чому виноград виростає дрібним — як врятувати врожай, поради дачникам

Дачник, який збирає врожай винограду на городі. Фото: Vins Maison Jambon

Вирощуєте на своєму городі виноград, а замість великих соковитих ягід отримуєте дрібні горошинки? Досвідчені дачники розповіли, з яких причин це відбувається і як можна виправити цю проблему, щоб вчасно врятувати врожай і виростити великий виноград.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Відсутність запилення

Якщо ваш виноград виріс геть маленьким, це може бути через те, що у період цвітіння на ньому не було запилення. Пилок не потрапив на приймочку квітки, а ягода не виросла і не має всередині насіння. Через це виноград зовні схожий на маленькі горошинки.

Дрібний виноград на городі. Фото: Florafinder

Особливість сорту

Також дрібним виноград може бути через особливість сорту, який ви посадили на своїй ділянці. Наприклад, кишмишні сорти винограду розвиваються без повноцінного насіння. В результаті ягоди, хоч і нормальні зовні, але не мають кісточки або вона дуже м’яка.

Нестача бору в ґрунті

Якщо на вашому винограді дрібні ягоди, ймовірно, у ґрунті під ним немає достатньої кількості бору, який грає важливу роль у цвітінні та формуванні зав’язі. Якщо виникає дефіцит цього мікроелементу, квітки винограду можуть обсипатися або на винограді формуються слабкі зав’язі, а це призводить до горошення.

Збір врожаю винограду на городі. Фото: Freepik

Якщо вашому винограду не вистачає бору, верхівки пагонів починають жовтіти, ріст уповільнюється, а квітки опадають. Щоб врятувати врожай, дачники радять здійснити позакореневе підживлення препаратами із вмістом бору. Обприскувати цими засобами виноград краще до або у період цвітіння, щоб сприяти повноцінному запиленню культури.

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