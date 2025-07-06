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Главная Дом Виноград вырастает совсем мелким — почему и что делать

Виноград вырастает совсем мелким — почему и что делать

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 22:33
Почему виноград вырастает мелким — как спасти урожай, советы дачникам
Дачник, который собирает урожай винограда на огороде. Фото: Vins Maison Jambon

Выращиваете на своем огороде виноград, а вместо крупных сочных ягод получаете мелкие горошинки? Опытные дачники рассказали, по каким причинам это происходит и как можно исправить эту проблему, чтобы вовремя спасти урожай и вырастить крупный виноград.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Отсутствие опыления

Если ваш виноград вырос совсем маленьким, это может быть из-за того, что в период цветения на нем не было опыления. Пыльца не попала на рыльце цветка, а ягода не выросла и не имеет внутри семян. Из-за этого виноград внешне похож на маленькие горошинки.

Виноград
Мелкий виноград на огороде. Фото: Florafinder

Особенность сорта

Также мелким виноград может быть из-за особенности сорта, который вы посадили на своем участке. Например, кишмишные сорта винограда развиваются без полноценных семян. В результате ягоды, хоть и нормальные внешне, но не имеют косточки или она очень мягкая.

Недостаток бора в почве

Если на вашем винограде мелкие ягоды, вероятно, в почве под ним нет достаточного количества бора, который играет важную роль в цветении и формировании завязи. Если возникает дефицит его микроэлемента, цветки винограда могут осыпаться или на винограде формируются слабые завязи, а это приводит к горошению.

Сбор винограда
Сбор урожая винограда на огороде. Фото: Freepik

Если вашему винограду не хватает бора, верхушки побегов начинают желтеть, рост замедляется, а цветки опадают. Чтобы спасти урожай, дачники советуют осуществить внекорневую подкормку препаратами с содержанием бора. Опрыскивать этими средствами виноград лучше до или в период цветения, чтобы способствовать полноценному опылению культуры.

Напомним, мы писали о том, какие сорта винограда считаются самыми лучшими в Украине.

Ранее мы рассказывали о том, как можно уберечь виноград на огороде от болезней.

Также мы сообщали о том, что стоит посадить возле винограда на огороде для улучшения урожая.

растения культура советы огород виноград
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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