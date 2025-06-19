Що треба зробити з виноградом у липні 2025, щоб він виріс солодким — поради дачникам

Зібраний врожай синього винограду в кошику. Фото: Freepik

Якщо ви вирощуєте на своїй ділянці виноград, але він дуже часто виростає кислим, вам варто знати один секрет. Досвідчені дачники розповіли, що потрібно обов’язково зробити з цією культурою на городі в другий літній місяць, щоб покращити її якість і смак.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Рівень солодкості винограду залежить, насамперед, від того, який сорт ви посадили на своїй ділянці. Якщо виноград виростає кислим, ви можете виправити це, доки він набирається сил. Але головне в цьому питанні — не впустити шанс врятувати врожай.

Справа в тому, що з рівнем дозрівання винограду збільшується вміст цукру в складі, натомість, кислотність знижується. На цей процес впливає достатня кількість сонячних променів і вологи, які мають велике значення для розвитку винограду.

Щоб збільшити вміст цукру в складі винограду, у липні варто його підживити певним добривом.

Вирощування синього винограду на ділянці. Фото: Decorexpro

Чим важливо підживити виноград у липні

Досвідчені дачники кажуть, що виноград у липні варто підживити добривом із вмістом калію, який не тільки покращує присмак і збільшує розмір ягід, а й робить їх більш стійкими до розтріскування. Цього ефекту можна досягти за допомогою звичайного деревного попелу.

Для приготування суміші візьміть:

Деревний попіл — один літр

Гаряча вода — десять літрів

Просійте попіл, залийте його водою, ретельно перемішайте і залиште настоюватися на три дні, час від часу перемішуючи до розчинення. Потім злийте в окрему ємність прозору частину суміші, після чого розведіть її у пропорції один до десяти.

Як правильно підживлювати виноград

Готовим розчином обприскайте виноград тоді, коли на ньому сформувалися ягоди, які почали ставати потрібним кольором. Також варто обробляти листя з гроною, але робити це треба дуже ретельно. Обробку варто проводити вранці чи ввечері після заходу сонця, щоб на листях не було опіків, а за десять днів варто повторити процедуру.

Обприскування рослини винограду на городі. Фото: Freepik

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