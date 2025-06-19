Что надо сделать с виноградом в июле 2025, чтобы он вырос сладким — советы дачникам

Что стоит сделать с виноградом в июле 2025 для сладкого урожая
Если вы выращиваете на своем участке виноград, но он очень часто вырастает кислым, вам стоит знать один секрет. Опытные дачники рассказали, что нужно обязательно сделать с этой культурой на огороде во второй летний месяц, чтобы улучшить ее качество и вкус.
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Уровень сладости винограда зависит, прежде всего, от того, какой сорт вы посадили на своем участке. Если виноград вырастает кислым, вы можете исправить это, пока он набирается сил. Но главное в этом вопросе — не упустить шанс спасти урожай.
Дело в том, что с уровнем созревания винограда увеличивается содержание сахара в составе, зато кислотность снижается. На этот процесс влияет достаточное количество солнечных лучей и влаги, которые имеют большое значение для развития винограда.
Чтобы увеличить содержание сахара в составе винограда, в июле стоит его подкормить определенным удобрением.
Чем важно подкормить виноград в июле
Опытные дачники говорят, что виноград в июле стоит подкормить удобрением с содержанием калия, который не только улучшает привкус и увеличивает размер ягод, но и делает их более устойчивыми к растрескиванию. Этого эффекта можно достичь с помощью обычной древесной золы.
Для приготовления смеси возьмите:
- Древесная зола — один литр
- Горячая вода — десять литров
Просейте золу, залейте ее водой, тщательно перемешайте и оставьте настаиваться на три дня, время от времени перемешивая до растворения. Затем слейте в отдельную емкость прозрачную часть смеси, после чего разведите ее в пропорции один к десяти.
Как правильно подкармливать виноград
Готовым раствором опрыскайте виноград тогда, когда на нем сформировались ягоды, которые начали становиться нужного цвета. Также стоит обрабатывать листья с гроздью, но делать это надо очень тщательно. Обработку следует проводить утром или вечером после захода солнца, чтобы на листьях не было ожогов, а через десять дней стоит повторить процедуру.
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