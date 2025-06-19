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Главная Дом Что стоит сделать с виноградом в июле 2025 для сладкого урожая

Что стоит сделать с виноградом в июле 2025 для сладкого урожая

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Дата публикации 19 июня 2025 22:33
Что надо сделать с виноградом в июле 2025, чтобы он вырос сладким — советы дачникам
Собранный урожай синего винограда в корзине. Фото: Freepik
Ключові моменти Чем важно подкормить виноград в июле

Если вы выращиваете на своем участке виноград, но он очень часто вырастает кислым, вам стоит знать один секрет. Опытные дачники рассказали, что нужно обязательно сделать с этой культурой на огороде во второй летний месяц, чтобы улучшить ее качество и вкус.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Уровень сладости винограда зависит, прежде всего, от того, какой сорт вы посадили на своем участке. Если виноград вырастает кислым, вы можете исправить это, пока он набирается сил. Но главное в этом вопросе — не упустить шанс спасти урожай.

Дело в том, что с уровнем созревания винограда увеличивается содержание сахара в составе, зато кислотность снижается. На этот процесс влияет достаточное количество солнечных лучей и влаги, которые имеют большое значение для развития винограда.

Чтобы увеличить содержание сахара в составе винограда, в июле стоит его подкормить определенным удобрением.

Виноград
Выращивание синего винограда на участке. Фото: Decorexpro

Чем важно подкормить виноград в июле

Опытные дачники говорят, что виноград в июле стоит подкормить удобрением с содержанием калия, который не только улучшает привкус и увеличивает размер ягод, но и делает их более устойчивыми к растрескиванию. Этого эффекта можно достичь с помощью обычной древесной золы.

Для приготовления смеси возьмите:

  • Древесная зола — один литр
  • Горячая вода — десять литров

Просейте золу, залейте ее водой, тщательно перемешайте и оставьте настаиваться на три дня, время от времени перемешивая до растворения. Затем слейте в отдельную емкость прозрачную часть смеси, после чего разведите ее в пропорции один к десяти.

Как правильно подкармливать виноград

Готовым раствором опрыскайте виноград тогда, когда на нем сформировались ягоды, которые начали становиться нужного цвета. Также стоит обрабатывать листья с гроздью, но делать это надо очень тщательно. Обработку следует проводить утром или вечером после захода солнца, чтобы на листьях не было ожогов, а через десять дней стоит повторить процедуру.

Обработка винограда
Опрыскивание растения винограда на огороде. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, как можно защитить виноград от болезней, чтобы спасти его урожай.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно посадить возле винограда на огороде.

Также мы сообщали о том, как посадить виноград на огороде, чтобы вырастить хороший урожай.

растения культура советы огород июль виноград
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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