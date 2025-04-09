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Урожаю будут завидовать все — что сделать с малиной до 15 апреля

9 апреля 2025 04:17
Кристина Кучугурная - Редактор
Что надо сделать с малиной до 15 апреля 2025, чтобы собрать вкусный урожай — советы дачникам
Урожай спелой малины в руке. Фото: Pexels
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждый дачник с опытом знает, какая малина прихотливая ягода, ведь она требует особого ухода как в весеннее время года, так и во время плодоношения. Узнайте, что нужно сделать с ягодниками кустарниками в апреле, чтобы летом насладиться вкусной малиной.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Полив кустов

Эта процедура считается наиболее необходимой для малиновых кустов в начале сезона. Дело в том, что корни этого ягодного кустарника расположены в верхнем слое почвы, из-за чего он плохо выдерживает дефицит влаги. Поэтому поливать малину нужно в зависимости от погодных условий и температуры на улице.

Например, если на улице холодно или дождь, делать это не нужно, а если за окном солнце и тепло, обязательно полейте малину. Но проследите, чтобы земля под этими ягодными кустами увлажнялась где-то на 40 сантиметров вглубь.

Полив малины
Полив малинового куста в саду. Фото: Pinterest

Подкормка кустов

Если вы хотите, чтобы ваша малина после зимы хорошо росла и развивалась, обязательно удобрите ее. Если вы уже это делали осенью, то пока не нужно это делать. Первые удобрения для этой ягоды должны иметь в своем составе азот, который поможет малине наращивать зеленую массу и развивать корни.

Комплексные удобрения с большим количеством азота в составе помогут малиновым кустам быстро начать расти и образовывать много завязей. Если вы проигнорируете эту подкормку, вы рискуете потерять урожай малины.

Подкормка малины
Процесс подкормки куста малины на огороде. Фото: Pinterest

Санитарная обрезка кустов

В этом месяце дачники также рекомендуют обрезать малиновые кусты, чтобы стимулировать рост новых побегов. Обрежьте все ветки, которые повредились зимой, высохли и подмерзли.

Обрезка малины
Обрезка побегов на кусте малины. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, чем нужно подкормить малину весной для вкусного урожая.

Ранее мы рассказывали о том, что надо сделать с малиной после сбора урожая.

Также мы сообщали о том, можно ли поливать малиновые кусты во время цветения.

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