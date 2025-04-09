Що треба зробити з малиною до 15 квітня 2025, щоб зібрати смачний врожай — поради дачникам

Врожаю заздритимуть всі — що зробити з малиною до 15 квітня
Кожен дачник із досвідом знає, яка малина вибаглива ягода, адже вона потребує особливого догляду як у весняну пору року, так і під час плодоношення. Дізнайтеся, що потрібно зробити з ягідники чагарниками в квітні, щоб влітку насолодитися смачною малиною.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Як потрібно доглядати малину в квітні
Полив кущів
Ця процедура вважається найбільш необхідною для малинових кущів на початку сезону. Справа в тому, що коріння цього ягідного чагарника розташоване у верхньому шарі ґрунту, через що він погано витримує дефіцит вологи. Тому поливати малину потрібно в залежності від погодних умов і температури надворі.
Наприклад, якщо надворі холодно або дощить, робити це не потрібно, а якщо за вікном сонце і тепло, обов’язково полийте малину. Але простежте, щоб земля під цими ягідними кущами зволожувалася десь на 40 сантиметрів углиб.
Підживлення кущів
Якщо ви хочете, щоб ваша малина після зими гарно росла і розвивалася, обов’язково удобріть її. Якщо ви вже це робили восени, то поки не потрібно це робити. Перші добрива для цієї ягоди повинні мати у своєму складі азот, який допоможе малині нарощувати зелену масу і розвивати коріння.
Комплексні добрива з великою кількістю азоту в складі допоможуть малиновим кущам швидко почати рости і утворювати багато зав’язі. Якщо ви проігноруєте це підживлення, ви ризикуєте втратити врожай малини.
Санітарна обрізка кущів
Цього місяця дачники також рекомендують обрізати малинові кущі, щоб стимулювати ріст нових пагонів. Обріжте всі гілки, які пошкодилися взимку, висохли і підмерзли.
Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно підживити малину навесні для смачного врожаю.
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Також ми повідомляли про те, чи можна поливати малинові кущі під час цвітіння.
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