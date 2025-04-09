Що треба зробити з малиною до 15 квітня 2025, щоб зібрати смачний врожай — поради дачникам

Врожай стиглої малини в руці. Фото: Pexels

Кожен дачник із досвідом знає, яка малина вибаглива ягода, адже вона потребує особливого догляду як у весняну пору року, так і під час плодоношення. Дізнайтеся, що потрібно зробити з ягідники чагарниками в квітні, щоб влітку насолодитися смачною малиною.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Як потрібно доглядати малину в квітні

Полив кущів

Ця процедура вважається найбільш необхідною для малинових кущів на початку сезону. Справа в тому, що коріння цього ягідного чагарника розташоване у верхньому шарі ґрунту, через що він погано витримує дефіцит вологи. Тому поливати малину потрібно в залежності від погодних умов і температури надворі.

Наприклад, якщо надворі холодно або дощить, робити це не потрібно, а якщо за вікном сонце і тепло, обов’язково полийте малину. Але простежте, щоб земля під цими ягідними кущами зволожувалася десь на 40 сантиметрів углиб.

Полив малинового куща в саду. Фото: Pinterest

Підживлення кущів

Якщо ви хочете, щоб ваша малина після зими гарно росла і розвивалася, обов’язково удобріть її. Якщо ви вже це робили восени, то поки не потрібно це робити. Перші добрива для цієї ягоди повинні мати у своєму складі азот, який допоможе малині нарощувати зелену масу і розвивати коріння.

Комплексні добрива з великою кількістю азоту в складі допоможуть малиновим кущам швидко почати рости і утворювати багато зав’язі. Якщо ви проігноруєте це підживлення, ви ризикуєте втратити врожай малини.

Процес підживлення куща малини на городі. Фото: Pinterest

Санітарна обрізка кущів

Цього місяця дачники також рекомендують обрізати малинові кущі, щоб стимулювати ріст нових пагонів. Обріжте всі гілки, які пошкодилися взимку, висохли і підмерзли.

Обрізка пагонів на кущі малини. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно підживити малину навесні для смачного врожаю.

Раніше ми розповідали про те, що треба зробити з малиною після збору врожаю.

Також ми повідомляли про те, чи можна поливати малинові кущі під час цвітіння.