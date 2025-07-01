Чем надо подкормить свеклу на огороде в июле 2025 года — полезные советы дачникам

Внесите эти удобрения под свеклу в июле 2025 — чем ее подкормить
Чтобы получить большой и вкусный урожай свеклы на огороде, ее необходимо насыщать всеми нужными питательными элементами. Опытные дачники рассказали, чем обязательно надо удобрить этот овощ в июле 2025 года, чтобы он вырос сладким и сочным.
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Запомните, что свекла любит расти в незакисленной плодородной почве, а еще ей нужно правильное освещение и умеренная влажность. Но обязательно нужно регулярно рыхлить почву. Поскольку в июле уже полностью сформированы корнеплоды, им нужны определенные удобрения.
Опытные дачники рассказали, какие удобрения необходимо внести под свеклу уже в этом месяце.
Чем важно удобрить свеклу в июле 2025 года
В июле свекле нужен азот, калий, фосфор, бор и медь, а еще стоит использовать компост или перегной. Обычно после первого прореживания нужно вносить мочевину в количестве десяти грамм на один квадратный метр, а после смыкания ботвы в междурядье — десять грамм хлорида калия и восемь грамм суперфосфата на один квадратный метр.
Также нужно следить и за состоянием растения в июле — если листья стали желтыми, добавьте калий. В этом случае нужно приготовить смесь из таких ингредиентов, как:
- Хлористый калий — 80 грамм
- Известь — 200 грамм
- Вода — одно ведро
Если ботва стала красной, вносите натрий в раскисшую почву. Для этого посыпьте между рядами древесной золой. Дополнительно опрыскивайте листья свеклы подсоленной водой.
А если листья свеклы слишком светлые, это значит, что ей не хватает калия. В таком случае на один квадратный метр нужно приготовить такую смесь, как:
- Коровяк — один литр
- Вода — восемь литров
А если вы хотите вырастить более сладкую свеклу, в июле полейте ее раствором из таких ингредиентов, как:
- Соль — одна ложка
- Вода — одно ведро
Напомним, мы писали о том, чем нужно подкормить свеклу, когда она активно растет.
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