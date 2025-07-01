Чем надо подкормить свеклу на огороде в июле 2025 года — полезные советы дачникам

Человек, который вносит удобрение в почву под свеклой на огороде. Фото: Epic Gardening

Чтобы получить большой и вкусный урожай свеклы на огороде, ее необходимо насыщать всеми нужными питательными элементами. Опытные дачники рассказали, чем обязательно надо удобрить этот овощ в июле 2025 года, чтобы он вырос сладким и сочным.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Запомните, что свекла любит расти в незакисленной плодородной почве, а еще ей нужно правильное освещение и умеренная влажность. Но обязательно нужно регулярно рыхлить почву. Поскольку в июле уже полностью сформированы корнеплоды, им нужны определенные удобрения.

Опытные дачники рассказали, какие удобрения необходимо внести под свеклу уже в этом месяце.

Урожай свеклы на огороде. Фото: Bejo

Чем важно удобрить свеклу в июле 2025 года

В июле свекле нужен азот, калий, фосфор, бор и медь, а еще стоит использовать компост или перегной. Обычно после первого прореживания нужно вносить мочевину в количестве десяти грамм на один квадратный метр, а после смыкания ботвы в междурядье — десять грамм хлорида калия и восемь грамм суперфосфата на один квадратный метр.

Также нужно следить и за состоянием растения в июле — если листья стали желтыми, добавьте калий. В этом случае нужно приготовить смесь из таких ингредиентов, как:

Хлористый калий — 80 грамм

Известь — 200 грамм

Вода — одно ведро

Если ботва стала красной, вносите натрий в раскисшую почву. Для этого посыпьте между рядами древесной золой. Дополнительно опрыскивайте листья свеклы подсоленной водой.

Подкормка свеклы на огороде. Фото: Agri Farming

А если листья свеклы слишком светлые, это значит, что ей не хватает калия. В таком случае на один квадратный метр нужно приготовить такую смесь, как:

Коровяк — один литр

Вода — восемь литров

А если вы хотите вырастить более сладкую свеклу, в июле полейте ее раствором из таких ингредиентов, как:

Соль — одна ложка

Вода — одно ведро

Напомним, мы писали о том, чем нужно подкормить свеклу, когда она активно растет.

Ранее мы рассказывали о том, что категорически нельзя сажать возле свеклы на огороде.

Также мы сообщали о том, почему нельзя сажать свеклу на одном и том же месте на огороде.