Чим треба підживити буряк на городі в липні 2025 року — корисні поради дачникам

Людина, яка вносить добриво у ґрунт під буряком на городі. Фото: Epic Gardening

Щоб отримати великий і смачний врожай буряка на городі, його необхідно насичувати всіма потрібними поживними елементами. Досвідчені дачники розповіли, чим обов’язково треба удобрити цей овоч у липні 2025 року, щоб він виріс солодким і соковитим.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Запам’ятайте, що буряк любить рости в незакисленому родючому ґрунті, а ще йому потрібне правильне освітлення і помірна вологість. Але обов’язково потрібно регулярно розпушувати ґрунт. Оскільки в липні вже повністю сформовані коренеплоди, їм потрібні певні добрива.

Досвідчені дачники розповіли, які добрива необхідно внести під буряк вже цього місяця.

Урожай буряка на городі. Фото: Bejo

Чим важливо удобрити буряк у липні 2025 року

У липні буряку потрібен азот, калій, фосфор, бор і мідь, а ще варто використовувати компост або перегній. Зазвичай після першого проріджування потрібно вносити сечовину в кількості десяти грамів на один квадратний метр, а після змикання бадилля у міжрядді — десять грамів хлориду калію і вісім грамів суперфосфату на один квадратний метр.

Також потрібно стежити і за станом рослини в липні — якщо листя стало жовтим, додайте калій. У цьому випадку потрібно приготувати суміш з таких інгредієнтів, як:

Хлористий калій — 80 грамів

Вапно — 200 грамів

Вода — одне відро

Якщо бадилля стало червоним, вносьте натрій у розкислий ґрунт. Для цього посипте між рядами деревною золою. Додатково обприскайте листя буряка підсоленою водою.

Підживлення буряка на городі. Фото: Agri Farming

А якщо листя буряка занадто світле, це означає, що йому не вистачає калію. У такому випадку на один квадратний метр потрібно приготувати таку суміш, як:

Коров’як — один літр

Вода — вісім літрів

А якщо ви хочете виростити більш солодкий буряк, у липні полийте його розчином з таких інгредієнтів, як:

Сіль — одна ложка

Вода — одне відро

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно підживити буряк, коли він активно росте.

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