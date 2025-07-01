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Головна Дім Внесіть ці добрива під буряк у липні 2025 — чим його підживити

Внесіть ці добрива під буряк у липні 2025 — чим його підживити

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 19:30
Чим треба підживити буряк на городі в липні 2025 року — корисні поради дачникам
Людина, яка вносить добриво у ґрунт під буряком на городі. Фото: Epic Gardening

Щоб отримати великий і смачний врожай буряка на городі, його необхідно насичувати всіма потрібними поживними елементами. Досвідчені дачники розповіли, чим обов’язково треба удобрити цей овоч у липні 2025 року, щоб він виріс солодким і соковитим.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Запам’ятайте, що буряк любить рости в незакисленому родючому ґрунті, а ще йому потрібне правильне освітлення і помірна вологість. Але обов’язково потрібно регулярно розпушувати ґрунт. Оскільки в липні вже повністю сформовані коренеплоди, їм потрібні певні добрива.

Досвідчені дачники розповіли, які добрива необхідно внести під буряк вже цього місяця.

Свекла
Урожай буряка на городі. Фото: Bejo

Чим важливо удобрити буряк у липні 2025 року

У липні буряку потрібен азот, калій, фосфор, бор і мідь, а ще варто використовувати компост або перегній. Зазвичай після першого проріджування потрібно вносити сечовину в кількості десяти грамів на один квадратний метр, а після змикання бадилля у міжрядді — десять грамів хлориду калію і вісім грамів суперфосфату на один квадратний метр.

Також потрібно стежити і за станом рослини в липні — якщо листя стало жовтим, додайте калій. У цьому випадку потрібно приготувати суміш з таких інгредієнтів, як:

  • Хлористий калій — 80 грамів
  • Вапно — 200 грамів
  • Вода — одне відро

Якщо бадилля стало червоним, вносьте натрій у розкислий ґрунт. Для цього посипте між рядами деревною золою. Додатково обприскайте листя буряка підсоленою водою. 

Удобрение для свеклы
Підживлення буряка на городі. Фото: Agri Farming

А якщо листя буряка занадто світле, це означає, що йому не вистачає калію. У такому випадку на один квадратний метр потрібно приготувати таку суміш, як:

  • Коров’як — один літр
  • Вода — вісім літрів

А якщо ви хочете виростити більш солодкий буряк, у липні полийте його розчином з таких інгредієнтів, як:

  • Сіль — одна ложка
  • Вода — одне відро

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно підживити буряк, коли він активно росте. 

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна садити біля буряка на городі. 

Також ми повідомляли про те, чому не можна садити буряк на одному і тому самому місці на городі.

овочі поради город липень буряк
Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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