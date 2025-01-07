Как очистить канализацию дешево без выкачки — действенные советы

Мужчина, который чистит канализацию. Фото: Pinterest

Выгребная яма иногда становится настоящей проблемой для тех, кто живет в частном доме, ведь на поверхности со временем возникает налет, который портит дренаж. Однако, если бросать туда один продукт, можно избежать возникновения проблем с канализацией на вашем участке.

Новини.LIVE рассказывает об этом популярном продукте.

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Если у вас частный дом, возле которого есть выгребная яма, вы, наверняка, сталкивались с такой проблемой, как налет на внутренней поверхности резервуара. В результате этого налета вода проходит плохо, из-за чего возникают проблемы с канализацией.

Открытая выгребная яма на участке. Фото: Paparazzi

Но существует один продукт, который поможет справиться с этой ситуацией раз и навсегда. Узнайте, что нужно бросить в выгребную яму, чтобы не пришлось выкачивать оттуда канализацию.

Что поможет очистить канализацию

Чтобы очистить канализацию, пойдите в любой лес и найдите там гриб чага, который паразитирует на дереве. Там на нем еще растет такой гриб, как триходерма, который, собственно, и поможет вам почистить канализацию. Просто поместите этот гриб в канализацию.

Гриб триходерма на стволе дерева. Фото: Fungi

Дело в том, что в выгребной яме есть все условия для "жизни" этого гриба, в частности, тепло, органика и влага. Там триходерма будет быстро превращать отходы в жирную пленку, причем, процесс этот будет накопительным.

Возьмите три-четыре гриба на одну яму и вы увидите, что уже через несколько дней этот гриб самостоятельно разложится и исчезнет. Однако, если вы чистите выгребную яму один раз в полгода, не кладите туда слишком крупные грибы. Дело в том, что они могут забить насос ассенизатора, то есть, специальной машины для санитарной очистки.

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