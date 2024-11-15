Як зробити доріжку в саду — найкращі методи

Чоловік, який робить доріжку в саду. Фото: Pinterest

Доріжка в саду — це завжди краса і порядок, а якщо ви хочете зробити все це на своїй дачній ділянці, вам потрібно знати певні правила. Садівники з досвідом розповіли, як можна створити найгарнішу садову доріжку з різних матеріалів, щоб заздрили сусіди навколо.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Доріжка з бетону

Створювати доріжку з такого матеріалу можна декількома методами, зокрема:

Зробити плити і викладати їх окремими частинами

Укладати доріжку різними візерунками трафаретом для заливки

Залити доріжку опалубкою

Однак, перш ніж робити доріжку, необхідно зробити землю рівною і покласти геотекстиль. Лише після цих кроків можна заливати бетон для доріжки.

Садова доріжка з бетону. Фото: Pinterest

Доріжка зі спилів дерева

Цей метод вважається простим і водночас екологічним, тому ним можна користуватися абсолютно всім садівникам. Щоб зробити свій сад унікальним, можете використовувати зрізи дерев різного розміру або класти їх на траву чи на гальку.

Садова доріжка зі спилів дерева. Фото: Pinterest

Доріжка з натурального каменю

Перш ніж створювати садову доріжку з цього матеріалу, необхідно візуально обстежити зовнішній вигляд доріжки, зробити землю рівною і покласти геотекстиль. Щоб заповнити проміжки між камінням, можете засипати їх такими матеріалами, як:

Кварцит

Мармурова крихта

Галька

Садова доріжка з натурального каменю. Фото: Pinterest

Доріжка з гальки

Якщо ви обираєте цей метод, врахуйте, що камінці можуть розсипатися, тому спочатку краще зробити бордюр. Щоб камінці не провалювалися, покладіть підстилку зі щільної садової тканини.

Садова доріжка з гальки. Фото: Pinterest

Доріжка з цегли

Щоб зробити доріжку з цегли, вам потрібен бордюр, який можна зробити як власноруч, так і купити в магазині. Каміння краще класти у вигляді візерунка або у довільному порядку, але після цього обов’язково трохи утрамбувати гумовим молотком.

Садова доріжка з цегли. Фото: Pinterest

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