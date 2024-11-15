Як зробити доріжку в саду — найкращі методи

Найкраща садова доріжка, якій позаздрять сусіди — як зробити
Доріжка в саду — це завжди краса і порядок, а якщо ви хочете зробити все це на своїй дачній ділянці, вам потрібно знати певні правила. Садівники з досвідом розповіли, як можна створити найгарнішу садову доріжку з різних матеріалів, щоб заздрили сусіди навколо.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.
Садові доріжки — як правильно їх робити
Доріжка з бетону
Створювати доріжку з такого матеріалу можна декількома методами, зокрема:
- Зробити плити і викладати їх окремими частинами
- Укладати доріжку різними візерунками трафаретом для заливки
- Залити доріжку опалубкою
Однак, перш ніж робити доріжку, необхідно зробити землю рівною і покласти геотекстиль. Лише після цих кроків можна заливати бетон для доріжки.
Доріжка зі спилів дерева
Цей метод вважається простим і водночас екологічним, тому ним можна користуватися абсолютно всім садівникам. Щоб зробити свій сад унікальним, можете використовувати зрізи дерев різного розміру або класти їх на траву чи на гальку.
Доріжка з натурального каменю
Перш ніж створювати садову доріжку з цього матеріалу, необхідно візуально обстежити зовнішній вигляд доріжки, зробити землю рівною і покласти геотекстиль. Щоб заповнити проміжки між камінням, можете засипати їх такими матеріалами, як:
- Кварцит
- Мармурова крихта
- Галька
Доріжка з гальки
Якщо ви обираєте цей метод, врахуйте, що камінці можуть розсипатися, тому спочатку краще зробити бордюр. Щоб камінці не провалювалися, покладіть підстилку зі щільної садової тканини.
Доріжка з цегли
Щоб зробити доріжку з цегли, вам потрібен бордюр, який можна зробити як власноруч, так і купити в магазині. Каміння краще класти у вигляді візерунка або у довільному порядку, але після цього обов’язково трохи утрамбувати гумовим молотком.
Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити рослини в саду від зимових морозів.
Раніше ми розповідали про те, з яких рослин можна зробити живопліт у саду.
Також ми повідомляли про те, чим необхідно підживити газонну траву в осінню пору року.
Читайте Новини.LIVE!