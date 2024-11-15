Как сделать дорожку в саду — самые лучшие методы

Мужчина, который делает дорожку в саду. Фото: Pinterest

Дорожка в саду — это всегда красота и порядок, а если вы хотите сделать все это на своем дачном участке, вам нужно знать определенные правила. Садовники с опытом рассказали, как можно создать красивую садовую дорожку из разных материалов, чтобы завидовали соседи вокруг.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Дорожка из бетона

Создавать дорожку из такого материала можно несколькими методами, в частности:

Сделать плиты и выкладывать их отдельными частями

Укладывать дорожку разными узорами трафаретом для заливки

Залить дорожку опалубкой

Однако, прежде, чем делать дорожку, необходимо сделать землю ровной и положить геотекстиль. Только после этих шагов можно заливать бетон для дорожки.

Садовая дорожка из бетона. Фото: Pinterest

Дорожка из спилов дерева

Этот метод считается простым и, в то же время, экологичным, поэтому им можно пользоваться абсолютно всем садоводам. Чтобы сделать свой сад уникальным, можете использовать срезы деревьев разного размера или класть их на траву или на гальку.

Садовая дорожка из спилов дерева. Фото: Pinterest

Дорожка из натурального камня

Прежде чем создавать садовую дорожку из этого материала, необходимо визуально обследовать внешний вид дорожки, сделать землю ровной и положить геотекстиль. Чтобы заполнить промежутки между камнями, можете засыпать их такими материалами, как:

Кварцит

Мраморная крошка

Галька

Садовая дорожка из натурального камня. Фото: Pinterest

Дорожка из гальки

Если вы выбираете этот метод, учтите, что камни могут рассыпаться, поэтому сначала лучше сделать бордюр. Чтобы камни не проваливались, положите подстилку из плотной садовой ткани.

Садовая дорожка из гальки. Фото: Pinterest

Дорожка из кирпича

Чтобы сделать дорожку из кирпича, вам нужен бордюр, который можно сделать как собственноручно, так и купить в магазине. Камни лучше класть в виде узора или в произвольном порядке, но после этого обязательно немного утрамбовать резиновым молотком.

Садовая дорожка из кирпича. Фото: Pinterest

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