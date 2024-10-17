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Чим підживити газон восени, щоб тішитися красою навесні — поради

17 жовтня 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Чим підживити газон восени — коли і як це робити, поради дачникам
Підживлення газонної трави добривом. Фото: House Digest
Христина Кучугурна - Редактор

Газон на дачі — це завжди красиво, але щоб досягти гарних результатів, його потрібно регулярно доглядати, зокрема, підживлювати. Досвідчені дачники розповіли, коли і якими добривами слід "нагодувати" траву під зиму, щоб навесні мати розкішну галявину.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Коли на ділянці є газон, вона автоматично має доглянутий вигляд, а якщо цей газон ще й вирощений "з любовью", то сусіди точно позаздрять. Якщо ви хочете виростити на своїй дачі найкрасивіший газон, вам потрібно його підживити відповідними добривами і у відповідний час.

Газон
Газонна трава на ділянці. Фото: Pinterest

Коли і чим варто "годувати" газон в осінній період

Удобрювати газонну траву потрібно перед тим, як надворі з’являться перші зимові холоди. Причому робити це краще ввечері, коли надворі ще тримається тепла погода. Якщо надворі дощ, підживлювати краще на початку опадів.

Досвідчені дачники рекомендують робити це добривами, до складу яких входить калій з фосфором. У жодному разі не підживлюйте газон добривами із вмістом азоту, адже вони будуть змушувати траву повторно рости і ставати менш стійкими до морозів.

Калій підвищить стійкість газону до "мінусових" температур, а фосфор змінить кореневу систему газонної трави, тим самим, підготує її до зими. В цілому добрива із вмістом калію і фосфору здатні знизити ризик розвитку хвороб. 

Удобрение для газона
Ефективне добриво для підживлення газону. Фото: скриншот з YouTube

Як підживлювати газонну траву в осінній сезон

Підживлювати газон необхідно виключно тоді, коли ґрунт вологий, і після цієї процедуру обов’язково треба поливати траву. Добрива вносити потрібно рівномірно руками або спеціальними інструментами для підживлення.

Нагадаємо, ми писали про те, чому газонна трава не росте і як повернути красу своїй ділянці.

Раніше ми розповідали про те, чому трава на газоні стає жовтою і як повернути їй природний вигляд. 

Також ми повідомляли про те, як можна виростити траву для котів у домашніх умовах.

газон поради добрива трава сад

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