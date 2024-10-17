Чем подкормить газон осенью — когда и как это делать, советы дачникам

Подкормка газонной травы удобрением. Фото: House Digest

Газон на даче — это всегда красиво, но чтобы добиться хороших результатов, за ним нужно регулярно ухаживать, в частности, подкармливать. Опытные дачники рассказали, когда и какими удобрениями следует "накормить" траву под зиму, чтобы весной иметь роскошную лужайку.

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Когда на участке есть газон, она автоматически выглядит ухоженно, а если этот газон еще и выращен "с любовью", то соседи точно позавидуют. Если вы хотите вырастить на своей даче самый красивый газон, вам нужно его подкормить соответствующими удобрениями и в подходящее время.

Газонная трава на участке. Фото: Pinterest

Когда и чем стоит "кормить" газон в осенний период

Удобрять газонную траву нужно перед тем, как на улице появятся первые зимние холода. Причем, делать это лучше вечером, когда на улице еще держится теплая погода. Если на улице дождь, подкармливать лучше в начале осадков.

Опытные дачники советуют делать это удобрениями, в состав которых входит калий с фосфором. Ни в коем случае не питайте газон удобрениями с содержанием азота, ведь они будут заставлять траву повторно расти и становиться менее устойчивыми к морозам.

Калий повысит стойкость газона к "минусовым" температурам, а фосфор изменит корневую систему газонной травы, тем самым, подготовит ее к зиме. В целом, удобрения с содержанием калия и фосфора способны снизить риск развития болезней.

Эффективное удобрение для подкормки газона. Фото: скриншот с YouTube

Как подкармливать газонную траву в осенний сезон

Подкармливать газон необходимо исключительно тогда, когда почва влажная, и после этой процедуры обязательно надо поливать траву. Удобрения нужно вносить равномерно руками или специальными инструментами для подкормки.

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