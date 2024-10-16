Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Чи можна падалицю відправляти у компостну яму — що робити з гнилими яблуками arrow

Чи можна падалицю відправляти у компостну яму — що робити з гнилими яблуками

16 жовтня 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Чи можна класти гнилі яблука в компост — що робити з падалицею
Опалі яблука на землі під ногами. Фото: Pexels
Христина Кучугурна - Редактор

Дачники з досвідом залишки всіх рослин перетворюють на компост, адже це найкращий спосіб зробити з них ефективне добриво. Дізнайтеся, чи можна перетворювати яблука, які стали гнилими, на компост і що краще робити з падалицею.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

Читайте також:

Що таке яблунева падалиця

Досвідчені садівники знають, що падалицею називається процес, під час якого фрукти самі падають з дерев. Зазвичай перша падалиця з'являється під яблунями в червні — тоді на землі лежать тільки маленькі зав’язі, а ось в серпні та восени там можна знайти ще й гнилі або недостиглі плоди. 

Яблоня
Опалі яблука під деревом у саду. Фото: Pinterest

Падалиця може виникати через особливості сорту дерев, через погані погодні умови, через дефіцит вологи, а також через шкідників, зокрема, через плодожерку, яка псує врожай яблук. Деякі люди відправляють ці плоди на компостну яму, однак, експерти пояснили, чи можна це робити.

Чи можна відправляти падалицю у компост

На гнилих яблуках зазвичай розвиваються грибкові інфекції, зокрема, іржа, борошниста роса або коренева гниль. Коли такі плоди потрапляють до компостної ями, це може погано вплинути на інші культури. Річ у тім, що грибок може передатися на рослини навколо після використання компосту.

Компостная яма
Яблука у компостній ямі. Фото: Medium

Однак, якщо яблука попадали зі здорових дерев, їх можна сміливо відправляти до компостної ями. 

Як відправити яблука на компост без ризиків 

Якщо ви, все ж таки, хочете перетворити падалицю на компост, зберіть її одразу після опадання, щоб не дати їй гнити. У компостній ямі через два роки всі шкідливі організми гинуть, тому вона стає ефективним добривом для рослин. Проте, якщо яблука вже сильно гнилі, їх кращі утилізувати або взагалі спалити.

Нагадаємо, ми писали про те, коли краще збирати яблука пізніх сортів в осінній сезон. 

Раніше ми розповідали про те, чому яблука гниють просто на гілках дерев і як врятувати врожай. 

Також ми повідомляли про те, куди можна використати яблука, які попадали з дерев.

поради сад яблука компост яблуня падалиця

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:51 У Білому домі відповіли, коли відбудеться наступна зустріч у форматі "Рамштайн"

20:23 Україна має отримувати військову допомогу у пришвидшеному режимі

20:22 Синоптики попередили регіони, які завтра накриє небезпечна погода

20:13 В Київській області пролунали вибухи

20:00 Рецепт маринованої капусти — ідеальні пропорції інгредієнтів

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

20:00 Мобілізація жінок — на яких посадах їх можуть задіяти

19:57 Міноборони розпочало аудит списків заброньованих від ОВА — що зміниться

19:56 Латвія виділить 3,5% ВВП на допомогу Україні — куди підуть гроші

19:51 В Укренерго повідомили, чи вдасться завтра уникнути відключень

Text

19:48 В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

20:51 У Білому домі відповіли, коли відбудеться наступна зустріч у форматі "Рамштайн"

20:23 Україна має отримувати військову допомогу у пришвидшеному режимі

20:22 Синоптики попередили регіони, які завтра накриє небезпечна погода

20:13 В Київській області пролунали вибухи

20:00 Рецепт маринованої капусти — ідеальні пропорції інгредієнтів

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

20:00 Мобілізація жінок — на яких посадах їх можуть задіяти

19:57 Міноборони розпочало аудит списків заброньованих від ОВА — що зміниться

19:56 Латвія виділить 3,5% ВВП на допомогу Україні — куди підуть гроші

19:51 В Укренерго повідомили, чи вдасться завтра уникнути відключень

19:36 План перемоги Зеленського дуже реалістичний — МЗС Литви

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

Text

19:48 В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

Text

18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

Text

17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

Text

17:23 Кім пояснив, за якої умови українці підуть захищати країну

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

14:21 Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

Text

13:00 План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:47 Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

Text

11:05 У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

Text

08:00 Зниження мобілізаційного віку та підготовка України до зими — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень