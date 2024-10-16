Чи можна класти гнилі яблука в компост — що робити з падалицею

Опалі яблука на землі під ногами. Фото: Pexels

Дачники з досвідом залишки всіх рослин перетворюють на компост, адже це найкращий спосіб зробити з них ефективне добриво. Дізнайтеся, чи можна перетворювати яблука, які стали гнилими, на компост і що краще робити з падалицею.

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Що таке яблунева падалиця

Досвідчені садівники знають, що падалицею називається процес, під час якого фрукти самі падають з дерев. Зазвичай перша падалиця з'являється під яблунями в червні — тоді на землі лежать тільки маленькі зав’язі, а ось в серпні та восени там можна знайти ще й гнилі або недостиглі плоди.

Опалі яблука під деревом у саду. Фото: Pinterest

Падалиця може виникати через особливості сорту дерев, через погані погодні умови, через дефіцит вологи, а також через шкідників, зокрема, через плодожерку, яка псує врожай яблук. Деякі люди відправляють ці плоди на компостну яму, однак, експерти пояснили, чи можна це робити.

Чи можна відправляти падалицю у компост

На гнилих яблуках зазвичай розвиваються грибкові інфекції, зокрема, іржа, борошниста роса або коренева гниль. Коли такі плоди потрапляють до компостної ями, це може погано вплинути на інші культури. Річ у тім, що грибок може передатися на рослини навколо після використання компосту.

Яблука у компостній ямі. Фото: Medium

Однак, якщо яблука попадали зі здорових дерев, їх можна сміливо відправляти до компостної ями.

Як відправити яблука на компост без ризиків

Якщо ви, все ж таки, хочете перетворити падалицю на компост, зберіть її одразу після опадання, щоб не дати їй гнити. У компостній ямі через два роки всі шкідливі організми гинуть, тому вона стає ефективним добривом для рослин. Проте, якщо яблука вже сильно гнилі, їх кращі утилізувати або взагалі спалити.

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