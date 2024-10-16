Можно ли класть гнилые яблоки в компост — что делать с падалицей

Опавшие яблоки на земле под ногами. Фото: Pexels

Дачники с опытом остатки всех растений превращают в компост, ведь это самый лучший способ сделать из них эффективное удобрение. Узнайте, можно ли превращать яблоки, которые стали гнилыми, в компост и что лучше делать с падалицей.

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Что такое яблоневая падалица

Опытные садоводы знают, что падалицей называется процесс, во время которого фрукты сами падают с деревьев. Обычно первая падалица появляется под яблонями в июне — тогда на земле лежат только маленькие завязи, а вот в августе и осенью там можно найти еще гнилые или недозрелые плоды.

Опавшие яблоки под деревом в саду. Фото: Pinterest

Падалица может возникать из-за особенностей сорта деревьев, из-за плохих погодных условий, из-за дефицита влаги, а также из-за вредителей, в частности, из-за плодожорки, которая портит урожай яблок. Некоторые люди отправляют эти плоды на компостную яму, однако, эксперты объяснили, можно ли это делать.

Можно ли отправлять падалицу в компост

На гнилых яблоках обычно развиваются грибковые инфекции, в частности, ржавчина, мучнистая роса или корневая гниль. Когда такие плоды попадают в компостную яму, это может плохо повлиять на другие культуры. Дело в том, что грибок может передаться на растения вокруг после использования компоста.

Яблоки в компостной яме. Фото: Medium

Однако, если яблоки попадали со здоровых деревьев, их можно смело отправлять в компостную яму.

Как отправить яблоки на компост без риска

Если вы все же хотите превратить падалицу в компост, соберите ее сразу после опадания, чтобы не дать ей гнить. В компостной яме через два года все вредные организмы погибают, поэтому она становится эффективным удобрением для растений. Однако, если яблоки уже сильно гнилые, их лучше утилизировать или вообще сжечь.

Напомним, мы писали о том, когда лучше собирать яблоки поздних сортов в осенний сезон.

Раньше мы рассказывали о том, почему яблоки гниют прямо на ветках деревьев и как спасти урожай.

Также мы сообщали о том, куда можно использовать яблоки, которые попадали с деревьев.