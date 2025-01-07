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Викачувати не доведеться — як грибом очистити каналізацію

7 січня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як очистити каналізацію дешево без викачки — дієві поради
Чоловік, який чистить каналізацію. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Вигрібна яма інколи стає справжньою проблемою для тих, хто живе в приватному будинку, адже на поверхні з часом виникає наліт, який псує дренаж. Однак, якщо кидати туди один продукт, можна уникнути виникнення проблем з каналізацією на вашій ділянці.

Новини.LIVE розповідає про цей популярний продукт.

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Якщо у вас приватний будинок, біля якого є вигрібна яма, ви, напевно, стикалися з такою проблемою, як наліт на внутрішній поверхні резервуара. В результаті цього нальоту вода проходить погано, через що виникають проблеми з каналізацією.

Выгребная яма
Відкрита вигрібна яма на ділянці. Фото: Paparazzi

Але існує один продукт, який допоможе впоратися з цією ситуацією раз і назавжди. Дізнайтеся, що потрібно кинути у вигрібну яму, щоб не довелося викачувати звідти каналізацію.

Що допоможе очистити каналізацію

Щоб очистити каналізацію, підіть до будь-якого лісу і знайдіть там гриб чага, який паразитує на дереві. Там на ньому ще росте такий гриб, який триходерма, який, власне, і допоможе вам почистити каналізацію. Просто помістіть цей гриб у каналізацію.

Триходерма
Гриб триходерма на стовбурі дерева. Фото: Fungi

Справа в тому, що у вигрібній ямі є всі умови для "життя" цього гриба, зокрема, тепло, органіка і волога. Там триходерма буде швидко перетворювати відходи на жирну плівку, причому, процес цей буде накопичувальним. 

Візьміть три-чотири гриба на одну яму і ви побачите, що вже за декілька днів цей гриб самостійно розкладеться і зникне. Однак, якщо ви чистите вигрібну яму один раз на півроку, не кладіть туди занадто великі гриби. Справа в тому, що вони можуть забити насос асенізатора, тобто, спеціальної машини для санітарного очищення.

Нагадаємо, ми писали про те, з яких рослин можна зробити живопліт на ділянці. 

Раніше ми розповідали про те, чи можна кидати опалі яблука до компостної ями. 

Також ми повідомляли про те, чому краще не мульчувати рослини тирсою.

гриби поради ефективні способи каналізація вигрібна яма

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