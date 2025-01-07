Як очистити каналізацію дешево без викачки — дієві поради

Чоловік, який чистить каналізацію. Фото: Pinterest

Вигрібна яма інколи стає справжньою проблемою для тих, хто живе в приватному будинку, адже на поверхні з часом виникає наліт, який псує дренаж. Однак, якщо кидати туди один продукт, можна уникнути виникнення проблем з каналізацією на вашій ділянці.

Новини.LIVE розповідає про цей популярний продукт.

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Якщо у вас приватний будинок, біля якого є вигрібна яма, ви, напевно, стикалися з такою проблемою, як наліт на внутрішній поверхні резервуара. В результаті цього нальоту вода проходить погано, через що виникають проблеми з каналізацією.

Відкрита вигрібна яма на ділянці. Фото: Paparazzi

Але існує один продукт, який допоможе впоратися з цією ситуацією раз і назавжди. Дізнайтеся, що потрібно кинути у вигрібну яму, щоб не довелося викачувати звідти каналізацію.

Що допоможе очистити каналізацію

Щоб очистити каналізацію, підіть до будь-якого лісу і знайдіть там гриб чага, який паразитує на дереві. Там на ньому ще росте такий гриб, який триходерма, який, власне, і допоможе вам почистити каналізацію. Просто помістіть цей гриб у каналізацію.

Гриб триходерма на стовбурі дерева. Фото: Fungi

Справа в тому, що у вигрібній ямі є всі умови для "життя" цього гриба, зокрема, тепло, органіка і волога. Там триходерма буде швидко перетворювати відходи на жирну плівку, причому, процес цей буде накопичувальним.

Візьміть три-чотири гриба на одну яму і ви побачите, що вже за декілька днів цей гриб самостійно розкладеться і зникне. Однак, якщо ви чистите вигрібну яму один раз на півроку, не кладіть туди занадто великі гриби. Справа в тому, що вони можуть забити насос асенізатора, тобто, спеціальної машини для санітарного очищення.

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