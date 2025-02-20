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Ни в коем случае не сейте семена в эти дни февраля 2025

20 февраля 2025 04:17
Кристина Кучугурная - Редактор
Когда нельзя сеять семена в феврале 2025 по лунному календарю — даты
Мужчина, который сеет семена на рассаду. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Чтобы вырастить здоровую и крепкую рассаду, стоит обратиться за помощью к лунному календарю, который поможет выбрать самые благоприятные дни в году. Однако, в этом году есть несколько дат, в которые категорически нельзя сеять семена на рассаду, ведь есть риск, что они не прорастут или дадут плохой урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Многие дачники обращаются за помощью к лунному календарю, считая его довольно эффективным в плане выращивания овощей и фруктов на огороде и в саду. К нему также можно обратиться и перед посевом рассады, ведь в нем указаны благоприятные и неблагоприятные даты для посадки.

Например, в этом году есть две даты, в которые категорически не рекомендуется сеять семена на рассаду. Дачники с опытом рассказали, о каких днях 2025 года идет речь в этом случае и почему именно в эти даты ни в коем случае нельзя сажать семена.

Семена
Посев семян на рассаду. Фото: Freepik

Когда в этом году не стоит сеять семена на рассаду

В 2025 году будет много дат, в которые можно смело сеять семена на рассаду, но есть такие дни, с которых лучше перенести это дело. Речь идет о полнолунии, в которое опытные дачники не рекомендуют никогда сеять семена любых растений.

Дело в том, что дни, когда на небе полнолуние, несут в себе чрезмерное количество энергии, и считается, что в этот момент все живое начинает замирать. Первым днем было 12 февраля, а вот ближайшими днями будет 27 и 28 февраля.

Запомните или запишите себе эти дни, чтобы не сеять семена на рассаду и не допустить ошибку, которая потом будет стоить всего урожая на вашем огороде.

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить крепкую и здоровую рассаду капусты.

Ранее мы рассказывали о том, в чем стоит замочить семена перед посевом на рассаду.

Также мы сообщали о том, как можно приостановить рост рассады до посадки на огороде.

советы запрет огород рассада лунный календарь семена

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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