Коли не можна сіяти насіння в лютому 2025 за місячним календарем — дати

Чоловік, який сіє насіння на розсаду. Фото: Pinterest

Щоб виростити здорову та міцну розсаду, варто звернутися по допомогу до місячного календаря, який допоможе обрати найсприятливіші дні в році. Однак, цього року є кілька дат, в які категорично не можна сіяти насіння на розсаду, адже є ризик, що воно не проросте або дасть поганий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Багато дачників звертається по допомогу до місячного календаря, вважаючи його доволі ефективним у плані вирощування овочів і фруктів на городі та в саду. До нього також можна звернутися і перед посівом розсади, адже в ньому вказані сприятливі та несприятливі дати для посадки.

Наприклад, цього року є дві дати, в які категорично не рекомендується сіяти насіння на розсаду. Дачники з досвідом розповіли, про які дні 2025 року йдеться в цьому випадку і чому саме в ці дати в жодному разі не можна садити насіння.

Посів насіння на розсаду. Фото: Freepik

Коли цього року не варто сіяти насіння на розсаду

У 2025 році буде багато дат, в які можна сміливо сіяти насіння на розсаду, але є такі дні, з яких краще перенести цю справу. Йдеться про повний місяць, в який досвідчені дачники не рекомендують ніколи сіяти насіння будь-яких рослин.

Справа в тому, що дні, коли на небі повний місяць, несуть в собі надмірну кількість енергії, і вважається, що в цей момент все живе починає завмирати. Першим днем було 12 лютого, а ось найближчими днями буде 27 і 28 лютого.

Запам’ятайте або запишіть собі ці дні, щоб не сіяти насіння на розсаду і не припуститися помилки, яка потім вартуватиме всього врожаю на вашому городі.

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