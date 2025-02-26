Что посадить на огороде, чтобы избавиться от вредителей — советы дачникам

Человек, который сажает бархатцы. Фото: Decorexpro

Наличие вредителей на огороде и в саду — это довольно распространенная проблема у каждого дачника, но есть один способ, который поможет отпугнуть их от ваших растений. Узнайте, какие цветы необходимо посадить на огороде в весеннее время года, чтобы раз и навсегда забыть о надоедливых насекомых.

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Опытные дачники говорят, что для отпугивания вредителей на огороде стоит посадить бархатцы. Эти яркие цветы не только имеют специфический запах, который отпугивает вредителей, но и способны обеззараживать окружающий воздух и почву.

Эти растения эффективно защищают различные овощи и фрукты от многочисленных насекомых, которые вредят урожаю. К тому же, они не только отпугивают взрослых особей насекомых, но и не дают вредителям размножаться.

Процесс посадки бархатцев на огороде. Фото: House Digest

Каких вредителей отпугивают бархатцы

Посадив на своем огороде бархатцы, вы сможете защитить свой урожай от таких популярных вредителей, как:

Тля, которая портит фруктовые деревья, ягодные кустарники и овощи

Колорадский жук, который портит помидоры, баклажаны и картофель

Белянки и капустные совки, личинки которых портят урожай капусты

Луковая и морковная муха, которые портят урожай моркови, лука и других корнеплодов

Нематоды, которые портят корневую систему культур

Долгоносик, который портит клубнику и малину

Огневка, личинки которой портят крыжовник и смородину

Как сажать бархатцы для защиты от вредителей

Чтобы эффективно избавиться от вредителей на огороде и защитить свой урожай, посадите эти красивые маленькие цветы среди растений или по периметру грядок.

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