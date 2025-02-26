Что посадить на огороде, чтобы избавиться от вредителей — советы дачникам

Этот маленький цветок защитит урожай от надоедливых насекомых
Наличие вредителей на огороде и в саду — это довольно распространенная проблема у каждого дачника, но есть один способ, который поможет отпугнуть их от ваших растений. Узнайте, какие цветы необходимо посадить на огороде в весеннее время года, чтобы раз и навсегда забыть о надоедливых насекомых.
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Как можно избавиться от вредителей на огороде и в саду
Опытные дачники говорят, что для отпугивания вредителей на огороде стоит посадить бархатцы. Эти яркие цветы не только имеют специфический запах, который отпугивает вредителей, но и способны обеззараживать окружающий воздух и почву.
Эти растения эффективно защищают различные овощи и фрукты от многочисленных насекомых, которые вредят урожаю. К тому же, они не только отпугивают взрослых особей насекомых, но и не дают вредителям размножаться.
Каких вредителей отпугивают бархатцы
Посадив на своем огороде бархатцы, вы сможете защитить свой урожай от таких популярных вредителей, как:
- Тля, которая портит фруктовые деревья, ягодные кустарники и овощи
- Колорадский жук, который портит помидоры, баклажаны и картофель
- Белянки и капустные совки, личинки которых портят урожай капусты
- Луковая и морковная муха, которые портят урожай моркови, лука и других корнеплодов
- Нематоды, которые портят корневую систему культур
- Долгоносик, который портит клубнику и малину
- Огневка, личинки которой портят крыжовник и смородину
Как сажать бархатцы для защиты от вредителей
Чтобы эффективно избавиться от вредителей на огороде и защитить свой урожай, посадите эти красивые маленькие цветы среди растений или по периметру грядок.
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