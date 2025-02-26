Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Этот маленький цветок защитит урожай от надоедливых насекомых arrow

Этот маленький цветок защитит урожай от надоедливых насекомых

26 февраля 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Что посадить на огороде, чтобы избавиться от вредителей — советы дачникам
Человек, который сажает бархатцы. Фото: Decorexpro
Кристина Кучугурная - Редактор

Наличие вредителей на огороде и в саду — это довольно распространенная проблема у каждого дачника, но есть один способ, который поможет отпугнуть их от ваших растений. Узнайте, какие цветы необходимо посадить на огороде в весеннее время года, чтобы раз и навсегда забыть о надоедливых насекомых.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Как можно избавиться от вредителей на огороде и в саду

Опытные дачники говорят, что для отпугивания вредителей на огороде стоит посадить бархатцы. Эти яркие цветы не только имеют специфический запах, который отпугивает вредителей, но и способны обеззараживать окружающий воздух и почву.

Эти растения эффективно защищают различные овощи и фрукты от многочисленных насекомых, которые вредят урожаю. К тому же, они не только отпугивают взрослых особей насекомых, но и не дают вредителям размножаться.

Бархатцы
Процесс посадки бархатцев на огороде. Фото: House Digest

Каких вредителей отпугивают бархатцы

Посадив на своем огороде бархатцы, вы сможете защитить свой урожай от таких популярных вредителей, как:

  • Тля, которая портит фруктовые деревья, ягодные кустарники и овощи
  • Колорадский жук, который портит помидоры, баклажаны и картофель
  • Белянки и капустные совки, личинки которых портят урожай капусты
  • Луковая и морковная муха, которые портят урожай моркови, лука и других корнеплодов
  • Нематоды, которые портят корневую систему культур
  • Долгоносик, который портит клубнику и малину
  • Огневка, личинки которой портят крыжовник и смородину

Как сажать бархатцы для защиты от вредителей

Чтобы эффективно избавиться от вредителей на огороде и защитить свой урожай, посадите эти красивые маленькие цветы среди растений или по периметру грядок.

Напомним, мы писали о том, что надо посадить возле капусты, чтобы защитить ее от болезней и вредителей.

Ранее мы рассказывали о том, как быстро и эффективно избавиться от тли на рассаде народными методами.

Также мы сообщали о том, как можно отпугнуть вредителей на огороде с помощью мандаринов.

растения культура советы эффективные способы вредители бархатцы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:33 Как одесситы пережили зиму — с чем пришлось столкнуться

22:32 ТЦК оштрафовал мужчину вопреки обновленным данным — что решил суд

22:15 Скрытые условия в Германии — что надо знать перед арендой жилья

22:09 Подал заявление на отсрочку — или в другом ТЦК могут призвать

22:05 Оформлял липовые инвалидности — на Одесчине судили дельца

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:58 Военная форма не для всех — за какое нарушение заплатят украинцы

21:44 МОК официально уволил своего главу Баха

21:38 Зеленский сообщил, когда отправится на встречу с Трампом

21:34 Мобилизация во время судебного процесса — возможно ли это

21:25 В Николаеве готовятся к ядерному удару — ГСЧС дало рекомендации

22:33 Как одесситы пережили зиму — с чем пришлось столкнуться

22:32 ТЦК оштрафовал мужчину вопреки обновленным данным — что решил суд

22:15 Скрытые условия в Германии — что надо знать перед арендой жилья

22:09 Подал заявление на отсрочку — или в другом ТЦК могут призвать

22:05 Оформлял липовые инвалидности — на Одесчине судили дельца

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:58 Военная форма не для всех — за какое нарушение заплатят украинцы

21:44 МОК официально уволил своего главу Баха

21:38 Зеленский сообщил, когда отправится на встречу с Трампом

21:34 Мобилизация во время судебного процесса — возможно ли это

21:25 В Николаеве готовятся к ядерному удару — ГСЧС дало рекомендации

17:44 Украина или ЕС — где дешевле проезд в общественном транспорте

06:40 Где дороже всего сдавать лом — новые цены на чермет в Украине

06:40 Где дороже всего принимают лом — цены на чермет в феврале

25 февраля 2025

06:40 Как зарабатывать на золоте — обновленные тарифы ломбардов Украины

05:55 Как изменился курс доллара за три года вторжения РФ — все рекорды

24 февраля 2025

19:25 Три года войны — как изменились экономика и жизнь в Украине

17:07 В Украине прогнозируют 5 IPO за 2 года — начнут с "Укрпочты"

06:40 Как заработать на цветных металлах — цены на латунь в феврале

05:44 Три года большой войны — сколько территорий Украины оккупировано

05:18 Три года войны — какой вклад сделал Львов в поддержку Украины

Text

19:28 Трамп принимает решение по Украине — трансляция

Text

19:00 Киев готовится к войне или миру — эфир Київський час

Text

17:50 Что Зеленский обсудит с Трампом в Вашингтоне — эфир Вечір.LIVE

Text

13:01 Войска НАТО в Украине и новое предложение Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленского ждут в Белом доме — эфир Ранок.LIVE

25 февраля 2025
Text

17:50 Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Буданов сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2025
Text

17:50 Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:16 Украина переходит на летнее время 2025 по новым правилам

17 февраля 2025

07:15 Украинцы могут потерять единственное жилье в марте — кого выселят

23 февраля 2025

06:05 Прожиточный минимум и минимальная зарплата — суммы с 1 марта

21 февраля 2025

07:01 ПриватБанк начнет взимать 80 грн — что и когда станет платным

17 февраля 2025

18:35 Минималка в 2025 — планируют ли повышать выплаты с 1 марта

16 февраля 2025

18:09Зеленский назвал количество погибших украинских воинов

20 февраля 2025

05:45 Льготы для украинок 60+ — на какие услуги будут скидки в марте

06:22 ТЦК имеет особый интерес к мужчинам этих профессий — вот список

19 февраля 2025

19:53 В эти особые даты рождаются самые лучшие жены

20 февраля 2025

22:47 "Байрактар" сбил бомбардировщик РФ — соцсети