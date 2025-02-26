Що посадити на городі, щоб позбутися шкідників — поради дачникам

Людина, яка садить чорнобривці. Фото: Decorexpro

Наявність шкідників на городі та в саду — це доволі поширена проблема в кожного дачника, але є один спосіб, який допоможе відлякати їх від ваших рослин. Дізнайтеся, які квіти необхідно посадити на городі у весняну пору року, щоб раз і назавжди забути про набридливих комах.

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Як можна позбутися шкідників на городі та в саду

Досвідчені дачники кажуть, що для відлякування шкідників на городі варто посадити чорнобривці. Ці яскраві квіти не тільки мають специфічний запах, який відлякує шкідників, а й здатні знезаражувати навколишнє повітря і ґрунт.

Ці рослини ефективно захищають різні овочі та фрукти від численних комах, які шкодять врожаю. До того ж, вони не тільки відлякують дорослих особин комах, а й не дають шкідникам розмножуватися.

Процес посадки чорнобривців на городі. Фото: House Digest

Яких шкідників відлякують чорнобривці

Посадивши на своєму городі чорнобривці, ви зможете захистити свій врожай від таких популярних шкідників, як:

Попелиця, яка псує фруктові дерева, ягідні чагарники і овочі

Колорадський жук, який псує помідори, баклажани і картоплю

Білани і капустяні совки, личинки яких псують врожай капусти

Цибулева і морквяна муха, які псують врожай моркви, цибулі та інших коренеплодів

Нематоди, які псують кореневу систему культур

Довгоносик, який псує полуницю і малину

Огнівка, личинки якої псують аґрус і смородину

Як садити чорнобривці для захисту від шкідників

Щоб ефективно позбутися шкідників на городі та захистити свій врожай, посадіть ці красиві маленькі квіти серед рослин або по периметру грядок.

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