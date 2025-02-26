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Ця маленька квітка захистить врожай від набридливих комах

26 лютого 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Що посадити на городі, щоб позбутися шкідників — поради дачникам
Людина, яка садить чорнобривці. Фото: Decorexpro
Христина Кучугурна - Редактор

Наявність шкідників на городі та в саду — це доволі поширена проблема в кожного дачника, але є один спосіб, який допоможе відлякати їх від ваших рослин. Дізнайтеся, які квіти необхідно посадити на городі у весняну пору року, щоб раз і назавжди забути про набридливих комах.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як можна позбутися шкідників на городі та в саду

Досвідчені дачники кажуть, що для відлякування шкідників на городі варто посадити чорнобривці. Ці яскраві квіти не тільки мають специфічний запах, який відлякує шкідників, а й здатні знезаражувати навколишнє повітря і ґрунт.

Ці рослини ефективно захищають різні овочі та фрукти від численних комах, які шкодять врожаю. До того ж, вони не тільки відлякують дорослих особин комах, а й не дають шкідникам розмножуватися. 

Бархатцы
Процес посадки чорнобривців на городі. Фото: House Digest

Яких шкідників відлякують чорнобривці

Посадивши на своєму городі чорнобривці, ви зможете захистити свій врожай від таких популярних шкідників, як:

  • Попелиця, яка псує фруктові дерева, ягідні чагарники і овочі
  • Колорадський жук, який псує помідори, баклажани і картоплю
  • Білани і капустяні совки, личинки яких псують врожай капусти
  • Цибулева і морквяна муха, які псують врожай моркви, цибулі та інших коренеплодів
  • Нематоди, які псують кореневу систему культур
  • Довгоносик, який псує полуницю і малину
  • Огнівка, личинки якої псують аґрус і смородину

Як садити чорнобривці для захисту від шкідників

Щоб ефективно позбутися шкідників на городі та захистити свій врожай, посадіть ці красиві маленькі квіти серед рослин або по периметру грядок. 

Нагадаємо, ми писали про те, що треба посадити біля капусти, щоб захистити її від хвороб і шкідників. 

Раніше ми розповідали про те, як швидко та ефективно позбутися попелиці на розсаді народними методами. 

Також ми повідомляли про те, як можна відлякати шкідників на городі за допомогою мандаринів.

рослини культура поради ефективні способи шкідники чорнобривці

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