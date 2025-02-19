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Эти сладкие перцы дадут сумасшедший урожай — четыре главных сорта

19 февраля 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Какие сорта перцев посадить на огороде в 2025 году — четыре самых сладких и урожайных
Женщина собирает урожай сладкого перца. Фото: google.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Сладкий перец — это не только полезный овощ, но и очень вкусный. Он незаменим для многих блюд и консервации. Но большое значение имеет выбор правильного сорта. Идеальные плоды должны быть сладкими, толстостенными, мясистыми и сочными.

Какие сорта сладкого перца стоит посадить на огороде в 2025 году, чтобы получить самый большой и вкусный урожай, а также как обработать семена перед посевом, Новини.LIVE пишет со ссылкой на "Сенсація".

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Специалисты, которые вырастили не один урожай этого овоща, выделили четыре сорта, отличающихся от других сладким вкусом и сочностью. А еще именно эти сорта перца идеально подходят для консервации.

1. Партнер

Этот сорт имеет насыщенный красный цвет. Средняя масса одного плода 300 г. Перцы мясистые и сочные, поэтому хорошо подойдут как для летних салатов, так и для консервации на зиму. Для высокого урожая лучше всего выращивать в теплице.

2. Грек

Этот сладкий перец довольно маленький по размеру, средняя масса плода 150 г. Однако данный сорт точно порадует вас рекордным урожаем. Его можно консервировать и употреблять свежим. Подходит для выращивания в теплице и открытом грунте.

 

Які сорти солодкого перцю найкращі — поради городникам
Женщина собирает урожай сладкого перца. Фото: shutterstock.com

3. Бублик

Это раннеспелый сорт. Округлые плоды вырастают весом до 120 г. Этот перец отличается среди других пикантным и чрезвычайно сладким вкусом. Подходит для лечо и заморозки, идеален для открытого грунта, но требует накрытия пленкой.

4. Атлант

Достаточно крупный перец длиной до 15 см и весом до 200 г. Сорт устойчив к болезням, жаре и засухе. Отличный выбор для консервации и салатов. Семена высаживают на рассаду в феврале-марте на глубину 1-3 см. Перенос растения в открытый грунт происходит после закалки.

 

Ці солодкі перці дадуть шалений врожай — чотири головні сорти
Женщина собирает урожай сладкого перца. Фото: google.com

Как подготовить семена сладкого перца к посеву

Перед посевом семена перца рекомендуется обработать:

  1. Поместите семена в воду, нагретую до 50 °C, на 5 часов (можно положить в термокружку).
  2. Далее оставьте в прохладном месте на 2-3 дня. Температура должна быть от +2 до +5 °C.
  3. После этого высаживайте в подготовленный грунт.

Такой метод закаляет семена и улучшает их всхожесть.

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08:29 ТЦК отказал в отсрочке — как украинцам обжаловать решение

08:21 Дроны атаковали НПЗ в Самарской области — видео последствий

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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