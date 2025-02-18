Какой сорт капусты посадить на огороде в 2025 году для долговременного хранения овоща

Женщина ухаживает за урожаем капусты. Фото: freepik.com

Капуста — вкусный и витаминный овощ, который мы часто добавляем в салаты, супы, борщ, готовим вкусные вторые блюда. Также эта хрустящая огородная культура подходит для закваски и длительного хранения. Главное — выбрать для этого правильный сорт.

Какой сорт капусты идеально подходит для длительного хранения и закваски и имеет непревзойденный сладкий вкус, пишет портал "Сенсація".

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Если вы искали позднеспелый сорт белокочанной капусты с высокой урожайностью, сладким вкусом и отличной лежкостью, идеальным выбором будет "Харьковская зимняя". Высокая морозостойкость и устойчивость к болезням делают этот сорт популярным среди фермеров и дачников.

Она не растрескивается, имеет плотные и сочные кочаны, которые сохраняются до самой весны без потери вкусовых свойств. Этот сорт идеально подходит для консервации, соления и закваски.

Что надо знать о сорте капусты "Харьковская зимняя":

капуста созревает за 150-160 дней;

масса кочанов от 2,5 до 5 кг;

может храниться до 6 месяцев без потери вкуса;

не боится болезней, вредителей и морозов;

прекрасно подходит для квашения благодаря плотности и сочности;

подходит для свежего потребления, переработки и зимних заготовок.

Большой урожай белокочанной капусты. Фото: shutterstock.com

Сроки и правила посадки белокочанной капусты

Если вы выращиваете рассадным методом:

в конце марта или в начале апреля посейте семена в ящики;

расстояние между сеянцами — 1 см, междурядья — 5 см;

регулярно поливайте и подкармливайте рассаду;

через 40-45 дней можно пересаживать в открытый грунт.

Если вы выращиваете безрассадным методом:

в конце апреля или в начале мая высадите семена в открытый грунт;

для защиты от возможных холодов используйте пленочное укрытие.

Большой кочан капусты на огороде. Фото: unsplash

Хранение урожая сорта капусты "Харьковская зимняя"

Кочаны "Харьковской зимней" хранятся при температуре от +2 до +4°C. Влажность воздуха должна быть 85-95%.

Лучше всего хранить овощ в деревянных ящиках, завернув каждый кочан в бумагу или в картонных коробках. При этом хранилище минимум раз в месяц необходимо проветривать, чтобы в нем не размножался грибок.

Сорт также является отличным выбором для зимних запасов и квашения, ведь в процессе ферментации количество витамина С в капусте только возрастает.

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