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Этот сорт капусты имеет рекордный срок хранения и сладкий вкус

18 февраля 2025 15:24
Александра Ткачук - Редактор
Какой сорт капусты посадить на огороде в 2025 году для долговременного хранения овоща
Женщина ухаживает за урожаем капусты. Фото: freepik.com
Александра Ткачук - Редактор

Капуста — вкусный и витаминный овощ, который мы часто добавляем в салаты, супы, борщ, готовим вкусные вторые блюда. Также эта хрустящая огородная культура подходит для закваски и длительного хранения. Главное — выбрать для этого правильный сорт.

Какой сорт капусты идеально подходит для длительного хранения и закваски и имеет непревзойденный сладкий вкус, пишет портал "Сенсація".

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Если вы искали позднеспелый сорт белокочанной капусты с высокой урожайностью, сладким вкусом и отличной лежкостью, идеальным выбором будет "Харьковская зимняя". Высокая морозостойкость и устойчивость к болезням делают этот сорт популярным среди фермеров и дачников.

Она не растрескивается, имеет плотные и сочные кочаны, которые сохраняются до самой весны без потери вкусовых свойств. Этот сорт идеально подходит для консервации, соления и закваски.

Что надо знать о сорте капусты "Харьковская зимняя":

  • капуста созревает за 150-160 дней;
  • масса кочанов от 2,5 до 5 кг;
  • может храниться до 6 месяцев без потери вкуса;
  • не боится болезней, вредителей и морозов;
  • прекрасно подходит для квашения благодаря плотности и сочности;
  • подходит для свежего потребления, переработки и зимних заготовок.

 

Найкращий сорт капусти, який має рекордний термін зберігання
Большой урожай белокочанной капусты. Фото: shutterstock.com

Сроки и правила посадки белокочанной капусты

Если вы выращиваете рассадным методом:

  • в конце марта или в начале апреля посейте семена в ящики;
  • расстояние между сеянцами — 1 см, междурядья — 5 см;
  • регулярно поливайте и подкармливайте рассаду;
  • через 40-45 дней можно пересаживать в открытый грунт.

Если вы выращиваете безрассадным методом:

  • в конце апреля или в начале мая высадите семена в открытый грунт;
  • для защиты от возможных холодов используйте пленочное укрытие.

 

Який сорт капусти посадити на городі 2025 року для довготривалого зберігання овочу
Большой кочан капусты на огороде. Фото: unsplash

Хранение урожая сорта капусты "Харьковская зимняя"

Кочаны "Харьковской зимней" хранятся при температуре от +2 до +4°C. Влажность воздуха должна быть 85-95%.

Лучше всего хранить овощ в деревянных ящиках, завернув каждый кочан в бумагу или в картонных коробках. При этом хранилище минимум раз в месяц необходимо проветривать, чтобы в нем не размножался грибок.

Сорт также является отличным выбором для зимних запасов и квашения, ведь в процессе ферментации количество витамина С в капусте только возрастает.

Ранее мы писали, какой ранний сорт огурцов порадует бешеным урожаем уже в конце весны.

Напомним, мы рассказывали, какие сорта редиса сажать на огороде для большого урожая.

Также предлагаем вам узнать, какие овощи, деревья и цветы можно посадить в марте в 2025 году.

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