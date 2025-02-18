Какой сорт капусты посадить на огороде в 2025 году для долговременного хранения овоща

Этот сорт капусты имеет рекордный срок хранения и сладкий вкус
Капуста — вкусный и витаминный овощ, который мы часто добавляем в салаты, супы, борщ, готовим вкусные вторые блюда. Также эта хрустящая огородная культура подходит для закваски и длительного хранения. Главное — выбрать для этого правильный сорт.
Какой сорт капусты идеально подходит для длительного хранения и закваски и имеет непревзойденный сладкий вкус, пишет портал "Сенсація".
Лучший сорт капусты, который имеет рекордный срок хранения
Если вы искали позднеспелый сорт белокочанной капусты с высокой урожайностью, сладким вкусом и отличной лежкостью, идеальным выбором будет "Харьковская зимняя". Высокая морозостойкость и устойчивость к болезням делают этот сорт популярным среди фермеров и дачников.
Она не растрескивается, имеет плотные и сочные кочаны, которые сохраняются до самой весны без потери вкусовых свойств. Этот сорт идеально подходит для консервации, соления и закваски.
Что надо знать о сорте капусты "Харьковская зимняя":
- капуста созревает за 150-160 дней;
- масса кочанов от 2,5 до 5 кг;
- может храниться до 6 месяцев без потери вкуса;
- не боится болезней, вредителей и морозов;
- прекрасно подходит для квашения благодаря плотности и сочности;
- подходит для свежего потребления, переработки и зимних заготовок.
Сроки и правила посадки белокочанной капусты
Если вы выращиваете рассадным методом:
- в конце марта или в начале апреля посейте семена в ящики;
- расстояние между сеянцами — 1 см, междурядья — 5 см;
- регулярно поливайте и подкармливайте рассаду;
- через 40-45 дней можно пересаживать в открытый грунт.
Если вы выращиваете безрассадным методом:
- в конце апреля или в начале мая высадите семена в открытый грунт;
- для защиты от возможных холодов используйте пленочное укрытие.
Хранение урожая сорта капусты "Харьковская зимняя"
Кочаны "Харьковской зимней" хранятся при температуре от +2 до +4°C. Влажность воздуха должна быть 85-95%.
Лучше всего хранить овощ в деревянных ящиках, завернув каждый кочан в бумагу или в картонных коробках. При этом хранилище минимум раз в месяц необходимо проветривать, чтобы в нем не размножался грибок.
Сорт также является отличным выбором для зимних запасов и квашения, ведь в процессе ферментации количество витамина С в капусте только возрастает.
Ранее мы писали, какой ранний сорт огурцов порадует бешеным урожаем уже в конце весны.
Напомним, мы рассказывали, какие сорта редиса сажать на огороде для большого урожая.
Также предлагаем вам узнать, какие овощи, деревья и цветы можно посадить в марте в 2025 году.
Читайте Новини.LIVE!