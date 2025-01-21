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Этот ранний сорт огурцов даст бешеный урожай уже в мае

21 января 2025 06:52
Александра Ткачук - Редактор
Какой ранний сорт огурцов даст щедрый урожай уже в мае — садоводы дали совет
Большой урожай огурцов в ящике. Фото: shutterstock.com
Александра Ткачук - Редактор

Каждый огородник и дачник мечтает лакомиться своими натуральными свежими огурчиками уже весной. Ранний же сбор богатого урожая этого овоща напрямую зависит от правильного сорта. Среди множества вариантов один особенно себя зарекомендовал. Садоводы, опробовавшие этот сорт, утверждают, что уже в мае можно будет собирать огурцы ведрами.

Какой ранний сорт огурцов порадует бешеным урожаем еще в мае, узнавайте в нашей статье.

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Ранний сорт огурцов для щедрого урожая

Так, по словам специалистов, ультраранний сорт, а точнее гибрид, впитавший в себя самые лучшие характеристики — Аристократ F1. Он является самоопыляемым и выращивается как на грядках, так и в парниках.

Период вегетации составляет всего 35–37 дней, что при правильном посеве и уходе позволяет получать плоды уже в начале мая. А главное — средний урожай 5–6 кг с одного куста.

Особенности Аристократ F1:

  • растение хорошо развито с мощным стеблем и развитой корневой системой;
  • нуждается в подвязке;
  • имеет высокую устойчивость к температурным колебаниям, засухе;
  • не боится большинства грибковых болезней этой культуры.

Какие огурцы дает Аристократ F1? Как подчеркивают садоводы, огурцы этого сорта имеют темно-зеленый цвет, плотную текстуру, без пустот. Мякоть хрустящая, свежая, ароматная, без горечи, что делает их идеальными для консервации, засолки и потребления в свежем виде. Длина огурцов составляет 8-11 см, вес - 70-90 г.

 

Этот ранний сорт огурцов даст бешеный урожай уже в мае или
Урожай огурцов в корзине. Фото: depositphotos.com

Когда и как сажать огурцы Аристократ F1, чтобы получить урожай в мае — ценные советы

Чтобы наслаждаться свежими огурцами Аристократ F1 уже в мае, садоводы советуют придерживаться следующих рекомендаций:

  1. В конце февраля или в начале марта посейте семена на рассаду.
  2. Для улучшения всхожести и укрепления будущих растений, замочите семена перед посевом в стимуляторе роста.
  3. Используйте легкий, плодородный субстрат.
  4. Температура для проращивания должна быть в пределах 25-28°C.
  5. После появления 3-4 настоящих листьев и при условии установления стабильной температуры (не ниже 15°C ночью) рассаду можно высаживать в открытый грунт или теплицу.
  6. После высадки растений в открытый грунт, обеспечьте их регулярным поливом, время от времени рыхлите почву и подкармливайте кусты комплексными удобрениями.

 

Ранее мы рассказывали, что стоит посадить возле огурцов.

Напомним, мы писали, какие ранние сорта сладкого перца самые лучшие и дают богатый урожай. 

Также предлагаем узнать, как правильно посеять баклажаны на рассаду.

урожай овощи советы огурцы садоводство сорт

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