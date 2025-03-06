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Станут украшением сада — какие цветы посадить к 8 марта

6 марта 2025 16:03
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Какие цветы следует посадить к 8 марта для раннего цветения — советы садоводов
Цветы, которые можно посадить в марте. Коллаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Если хотите уже ранней весной или летом любоваться цветущей красочной клумбой или садом, советуем уже заняться высадкой цветов. Есть множество культур, выдерживающие небольшие морозы и которые можно высадить даже до 8 марта.

Какие именно цветы уже можно начинать высаживать для раннего цветения, узнавайте далее в нашей статье и выбирайте лучшие варианты для своего сада, клумбы или балкона.

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Садоводы выделили девять цветущих культур, которые можно сажать даже в начале марта.

Тюльпаны

Тюльпаны — символ весны и обновления. Хотя обычно их высаживают осенью, есть возможность посадить луковицы и в марте. Выбирайте рано цветущие сорта, чтобы наслаждаться цветением уже в апреле.

Для успешного роста необходимо выбирать хорошо освещенные места и обеспечить дренаж почвы. Тюльпаны не любят застоя воды, поэтому стоит избегать низин. Не забывайте о поливе в период укоренения и о подкормке минеральными удобрениями. Цвести такие тюльпаны будут с апреля по июнь.

 

Какие цветы следует посадить к 8 марта для раннего цветения — тюльпаны
Тюльпаны в горшке на клумбе, фото: freepik.com

Львиный зев (Антирринум)

Этот яркий цветок идеально подходит для весеннего цветника. Львиный зев можно высевать прямо в открытый грунт, как только он достаточно прогреется. Для получения раннего цветения стоит сразу пересаживать в открытый грунт рассаду.

Это растение хорошо переносит прохладные весенние ночи и не требует особого ухода. Выбирайте для антирринума солнечные участки или полутень. Растение будет цвести с июня по ноябрь.

 

Какие цветы следует посадить к 8 марта для раннего цветения — львиный зев
Львиный зев в саду. Фото: google.com

Вербена

Вербена — неприхотливое растение, радующее глаз с весны до осени. Ее следует высевать в марте для быстрого цветения. Она хорошо переносит засуху и не прихотлива к почве, но лучше всего растет на легких, плодородных участках. Для стимуляции обильного цветения рекомендуется удалять увядшие цветы. Цветки будут радовать вас с мая по октябрь.

 

Какие цветы следует посадить к 8 марта для раннего цветения — вербена
Вербена в саду. Фото: google.com

Лаванда

Это ароматное растение не только украшает сад, но и отпугивает насекомых. Сеянцы можно высаживать в марте, если нет угрозы заморозков. Лаванда любит солнце, а ее корни нуждаются в хорошо дренированной почве. Поливать следует редко, но обильно, избегая переувлажнения. Период цветения с июня по октябрь.

 

Какие цветы следует посадить к 8 марта для раннего цветения — лаванда
Поле цветущей лаванды. фото: istockphoto.com

Петуния

Для яркого и продолжительного цветения петунию высаживают в горшки или непосредственно в сад. Этот цветок любит тепло и солнечный свет. Регулярный полив и подкормка удобрениями способствуют обильному цветению. Любоваться цветами сможете с мая по октябрь.

 

Какие цветы следует посадить к 8 марта для раннего цветения — петуния
Петуния в горшке. Фото: depositphotos.com

Дельфиниум

Если вы хотите придать саду аристократический вид, посадите дельфиниум. Его высаживают в марте, чтобы он быстро адаптировался. Высокие стебли нуждаются в подвязке, а почву следует периодически рыхлить. Роскошные цветы будут радовать вас с июня по август.

 

Какие цветы следует посадить к 8 марта для раннего цветения — дельфиниум
Дельфиниум в саду. Фото: ТСН

Эхинацея

Эхинацея — королева сада, сочетающая красоту и пользу. Ее крупные яркие соцветия не только украшают клумбы, но и привлекают бабочек и пчел, оживляя ваш сад. Кроме декоративной ценности, это растение известно своими лечебными свойствами, укрепляя иммунитет и придавая здоровья. Высаживайте культуру уже в марте и красивые цветы будут украшать ваш приусадебный участок с июля по август.

 

Какие цветы следует посадить к 8 марта для раннего цветения — эхинацея
Яркие цветы эхинацеи. Фото: google.com

Крокусы

Крокусы — маленькие солнечные лучи, пробивающиеся сквозь землю еще до настоящего прихода весны. Их яркие лепестки в белых, желтых, фиолетовых тонах добавляют нежного шарма и сообщают о пробуждении природы. Эти нежные цветы будут цвести с апреля по май.

 

Какие цветы следует посадить к 8 марта для раннего цветения — крокусы
Желтые на фиолетовые крокусы. Фото: google.com

Нарциссы

Нарциссы — символ весеннего пробуждения, поражающие элегантностью. Их желтые и белые цветы напоминают маленькие солнца, которые не только украсят сад, но и придадут ему изысканности без особых усилий в уходе. Нарциссы цветут с апреля по июнь.

 

Какие цветы следует посадить к 8 марта для раннего цветения — нарциссы
Яркие нарциссы в саду. Фото: wallpaper.mob.org.ua

Ранее мы рассказывали, как можно уберечь тюльпаны от заморозков весной.

Напомним, мы писали, какие посадить на огороде цветы в весеннее время года, чтобы избавиться от насекомых.

Также мы делились, чем дешево, но эффективно подкормить пионы для пышного цветения.

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