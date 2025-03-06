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Стануть прикрасою саду — які квіти посадити до 8 березня

6 березня 2025 16:03
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Які квіти слід посадити до 8 березня для раннього цвітіння — поради садівників
Квіти, які можна посадити у березні. Колаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Якщо хочете вже ранньою весною або літом милуватися квітучою барвистою клумбою або садом, радимо вже зайнятися висадкою квітів. Є безліч культур, які витримають невеликі морози і які можна висадити навіть до 8 березня. 

Які саме квіти вже можна починати висаджувати для раннього цвітіння, дізнавайтесь далі у нашій статті й обирайте найкращі варіанти для свого саду, клумби чи балкону.

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Садівники виділили дев'ять квітучих культур, які можна садити навіть на початку березня. 

Тюльпани

Тюльпани — символ весни та оновлення. Хоча зазвичай їх висаджують восени, є можливість посадити цибулини й у березні. Вибирайте сорти, що рано квітнуть, щоб насолоджуватися цвітінням вже у квітні.

Для успішного росту необхідно вибирати добре освітлені місця та забезпечити дренаж ґрунту. Тюльпани не люблять застою води, тому варто уникати низин. Не забувайте про полив у період вкорінення та про підживлення мінеральними добривами. Цвістимуть такі тюльпани з квітня по червень. 

 

Які квіти слід посадити до 8 березня для раннього цвітіння — тюльпани
Тюльпани у горщику на клумбі. Фото: freepik.com

Левиний зів (Антирринум)

Ця яскрава квітка ідеально підходить для весняного квітника. Левиний зів можна висівати прямо у відкритий ґрунт, щойно він достатньо прогріється. Для отримання раннього цвітіння варто одразу пересаджувати у відкритий ґрунт розсаду.

Ця рослина добре переносить прохолодні весняні ночі та не потребує особливого догляду. Обирайте для антирринуму сонячні ділянки або напівтінь. Рослина буде квітнути з червня по листопад. 

 

Які квіти слід посадити до 8 березня для раннього цвітіння — левиний зів
Левиний зів в саду. Фото: google.com

Вербена

Вербена — невибаглива рослина, що тішить око з весни до осені. Її варто висівати у березні для швидкого цвітіння. Вона добре переносить посуху та не вибаглива до ґрунту, але найкраще росте на легких, родючих ділянках. Для стимуляції рясного цвітіння рекомендується видаляти зів'ялі квіти. Квітки радуватимуть вас з травня по жовтень.

 

Які квіти слід посадити до 8 березня для раннього цвітіння — вербена
Вербена в саду. Фото: google.com

Лаванда

Ця ароматна рослина не тільки прикрашає сад, а й відлякує комах. Сіянці можна висаджувати в березні, якщо немає загрози заморозків. Лаванда любить сонце, а її коріння потребує добре дренованого ґрунту. Поливати слід рідко, але рясно, уникаючи перезволоження. Період цвітіння з червня по жовтень.

 

Які квіти слід посадити до 8 березня для раннього цвітіння — лаванда
Поле квітучої лаванди. Фото: istockphoto.com

Петунія

Для яскравого та тривалого цвітіння петунію висаджують у горщики або безпосередньо в сад. Ця квітка любить тепло та сонячне світло. Регулярний полив і підживлення добривами сприяють рясному цвітінню. Милуватися квітами зможете з травня по жовтень.

 

Які квіти слід посадити до 8 березня для раннього цвітіння — петунія
Петунія у горщику. Фото: depositphotos.com

Дельфініум

Якщо ви хочете додати саду аристократичного вигляду, посадіть дельфініум. Його висаджують у березні, щоб він швидко адаптувався. Високі стебла потребують підв'язки, а ґрунт слід періодично розпушувати. Розкішні квіти радуватимуть вас з червня по серпень. 

 

Які квіти слід посадити до 8 березня для раннього цвітіння — дельфініум
Дельфініум у саду. Фото: ТСН

Ехінацея

Ехінацея — королева саду, що поєднує красу та користь. Її великі яскраві суцвіття не лише прикрашають клумби, а й приваблюють метеликів і бджіл, оживляючи ваш сад. Крім декоративної цінності, ця рослина відома своїми лікувальними властивостями, зміцнюючи імунітет і додаючи здоров'я. Висаджуйте культуру вже у березні і гарні квіти прикрашатимуть вашу присадибну ділянку з липня по серпень.

 

Які квіти слід посадити до 8 березня для раннього цвітіння — ехінацея
Яскраві квіти ехінацеї. Фото: google.com

Крокуси

Крокуси — маленькі сонячні промені, що пробиваються крізь землю ще до справжнього приходу весни. Їхні яскраві пелюстки в білих, жовтих, фіолетових тонах додають ніжного шарму та сповіщають про пробудження природи. Ці ніжні квіти цвістимуть з квітня по травень.

 

Які квіти слід посадити до 8 березня для раннього цвітіння — крокуси
Жовті на фіолетові крокуси. Фото: google.com

Нарциси

Нарциси — символ весняного пробудження, що вражають елегантністю. Їхні жовті та білі квіти нагадують маленькі сонця, які не лише прикрасять сад, а й додадуть йому вишуканості без особливих зусиль у догляді. Нарциси цвітуть з квітня по червень.

 

Які квіти слід посадити до 8 березня для раннього цвітіння — нарциси
Яскраві нарциси у саду. Фото: wallpaper.mob.org.ua

Раніше ми розповідали, як можна вберегти тюльпани від заморозків навесні.

Нагадаємо, ми писали, які посадити на городі квіти у весняну пору року, щоб позбутися комах.

Також ми ділилися, чим дешево, але ефективно підживити півонії для пишного цвітіння.

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