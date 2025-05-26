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Скорее их прогоняйте — как ежи вредят растениям в саду

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Дата публикации 26 мая 2025 16:54
Чем ежи опасны для сада — почему их надо прогонять, советы
Еж, который выглядывает из дерева. Фото: Gardening.org

Такие маленькие колючие зверьки, как ежи, оказывается, имеют как полезное, так и вредное влияние на садовые растения. Опытные дачники рассказали, чем эти животные так полезны для растений, а как они, наоборот, портят урожай на участке.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Обычно ежей можно встретить на садовых территориях, которые расположены возле леса. Попав в лес, маленькие зверьки начинают заводить семью, но это происходит в том случае, если условия считаются для них благоприятными.

Если говорить об их влиянии на садовые участки, то оно делится на полезное и вредное. Опытные дачники рассказали, чем ежи полезны для урожая, а чем, наоборот, угрожают ему.

Ежик
Маленький еж на траве. Фото: Freepik

Чем ежи полезны в саду

Дачники говорят, что ежи едят маленьких вредителей, которые портят урожай на садовом участке, тем самым, спасая ваши растения. Например, это такие вредители, как:

  • Майские жуки
  • Слизни
  • Улитки
  • Гусеницы

Как ежи портят урожай в саду

Ежи могут очень сильно испортить ваш сад, например, если на вашем участке есть гнезда певчих птиц, эти зверьки могут им навредить. Однако это далеко не самое опасное влияние на сад, которое оказывают эти маленькие животные с колючками.

Дачники говорят, что наибольшую опасность несет еж, который считается переносчиком сальмонеллеза, дерматомикоза, лептоспироза или бешенства. К тому же это животное может иметь на своем теле много блошек и клещей, который переносят клещевой энцефалит, туляремию и даже болезнь Лайма.

Если на вашем участке появились ежи, будьте с ними осторожными, ведь они могут очень навредить растениям.

Еж в саду
Еж, который стоит посреди сада. Фото: Freenet

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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