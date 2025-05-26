Чим їжаки небезпечні для саду — чому їх треба проганяти, поради

Їжак, який виглядає з дерева. Фото: Gardening.org

Такі маленькі колючі тваринки, як їжаки, виявляється, мають як корисний, так і шкідливий вплив на садові рослини. Досвідчені дачники розповіли, чим ці тварини так корисні для рослин, а як вони, навпаки, псують врожай на ділянці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Зазвичай їжаків можна зустріти на садових територіях, які розташовані біля лісу. Потрапивши до лісу, маленькі тваринки починають заводити сім’ю, але це відбувається в тому випадку, якщо умови вважаються для них сприятливими.

Якщо говорити про їхній вплив на садові ділянки, то він ділиться на корисний та шкідливий. Досвідчені дачники розповіли, чим їжаки корисні для врожаю, а чим, навпаки, загрожують йому.

Маленький їжак на траві. Фото: Freepik

Чим їжаки корисні в саду

Дачники кажуть, що їжаки їдять маленьких шкідників, які псують врожай на садовій ділянці, тим самим рятуючи ваші рослини. Наприклад, це такі шкідники, як:

Майські жуки

Слимаки

Равлики

Гусениці

Як їжаки псують врожай у саду

Їжаки можуть дуже сильно зіпсувати ваш сад, наприклад, якщо на вашій ділянці є гнізда співочих птахів, ці тваринки можуть їм нашкодити. Однак це далеко не найнебезпечніший вплив на сад, який мають ці маленькі тварини з колючками.

Дачники кажуть, що найбільшу небезпеку несе їжак, який вважається переносником сальмонельозу, дерматомікозу, лептоспірозу чи сказу. До того ж ця тварина може мати на своєму тілі багато блошок і кліщів, який переносять кліщовий енцефаліт, туляремію і навіть хворобу Лайма.

Якщо на вашій ділянці з’явилися їжаки, будьте з ними обережними, адже вони можуть дуже нашкодити рослинам.

Їжак, який стоїть посеред саду. Фото: Freenet

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