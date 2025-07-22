Чем надо подкормить гладиолусы в июле 2025 для пышного цветения — советы садоводам

Две дачницы, которые ухаживают за гладиолусами в саду. Фото: Pinterest

Каждая настоящая дачница всегда хочет иметь на своей клумбе самые красивые цветы, и гладиолусы — не исключение. Узнайте, что обязательно нужно сделать с этими растениями в июле 2025 года, чтобы они выросли пышными и порадовали глаз невероятной красотой.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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В середине июля гладиолусы нуждаются в особом уходе, ведь этот период определяет пышность будущего цветения растений. Речь идет об обычной, но очень важной подкормке, которая насыщает эти цветы всеми необходимыми питательными элементами.

Букет гладиолусов разного цвета. Фото: Pinterest

Чем стоит удобрить гладиолусы в июле 2025 года

Фосфор и калий

Фосфор отвечает за формирование сильных корней, которые смогут подпитать крупный цветонос и способствует закладке бутонов. Что касается калия, то он регулирует водный баланс, переносит питательные элементы к бутонам, делая их ярче, и укрепляет стебли. Последнее важно для того, чтобы гладиолусы выдерживали дождь с ветром.

В идеале подкармливать эти растения комплексными удобрениями, где мало азота, но много калия с фосфором. Это может быть монофосфат калия или специальные смеси, на которых написано "Для цветущих".

Кальций

Этот элемент служит для гладиолусов, своего рода, строительным материалом, укрепляет их клеточные стенки с цветоносом. Таких результатов можно достичь с помощью кальциевой селитры в количестве одной столовой ложки на десять литров воды.

А еще можно обеспечить гладиолусы кальцием с помощью древесной золы в количестве одного стакана на десять литров горячей воды. Смешайте эти ингредиенты, оставьте настояться на одни сутки и полейте свои растения. Делайте это либо рано утром, либо вечером, чтобы на растениях не было ожогов.

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