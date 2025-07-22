Чем надо подкормить гладиолусы в июле 2025 для пышного цветения — советы садоводам

Что сделать с гладиолусами в июле 2025, чтобы они пышно цвели
Каждая настоящая дачница всегда хочет иметь на своей клумбе самые красивые цветы, и гладиолусы — не исключение. Узнайте, что обязательно нужно сделать с этими растениями в июле 2025 года, чтобы они выросли пышными и порадовали глаз невероятной красотой.
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В середине июля гладиолусы нуждаются в особом уходе, ведь этот период определяет пышность будущего цветения растений. Речь идет об обычной, но очень важной подкормке, которая насыщает эти цветы всеми необходимыми питательными элементами.
Чем стоит удобрить гладиолусы в июле 2025 года
Фосфор и калий
Фосфор отвечает за формирование сильных корней, которые смогут подпитать крупный цветонос и способствует закладке бутонов. Что касается калия, то он регулирует водный баланс, переносит питательные элементы к бутонам, делая их ярче, и укрепляет стебли. Последнее важно для того, чтобы гладиолусы выдерживали дождь с ветром.
В идеале подкармливать эти растения комплексными удобрениями, где мало азота, но много калия с фосфором. Это может быть монофосфат калия или специальные смеси, на которых написано "Для цветущих".
Кальций
Этот элемент служит для гладиолусов, своего рода, строительным материалом, укрепляет их клеточные стенки с цветоносом. Таких результатов можно достичь с помощью кальциевой селитры в количестве одной столовой ложки на десять литров воды.
А еще можно обеспечить гладиолусы кальцием с помощью древесной золы в количестве одного стакана на десять литров горячей воды. Смешайте эти ингредиенты, оставьте настояться на одни сутки и полейте свои растения. Делайте это либо рано утром, либо вечером, чтобы на растениях не было ожогов.
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