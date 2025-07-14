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Головна Дім Догляд петуній у липні 2025 — як змусити їх пишно цвісти

Догляд петуній у липні 2025 — як змусити їх пишно цвісти

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 16:54
Як обрізати петунії в липні 2025, щоб вони пишно цвіли — поради дачникам
Процедура обрізки куща з петуніями в саду. Фото: Myloview

Кожен справжній дачник мріє виростити на своїй клумбі пишну петунію, і досягти таких результатів можна за допомогою однієї простої процедури. Дізнайтеся, що обов’язково потрібно зробити з цими рослинами в саду в липні 2025 року, щоб вони потішили око гарним цвітінням.

Про це розповідають на каналі "Городниця з Одеси" в YouTube.

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Що необхідно зробити з петуніями в липні 2025 року

Влітку дачники рекомендують обов’язково подбати про петунії, щоб вони цвіли до осені та викликали заздрість у сусідів. Дачники з досвідом рекомендують обрізати петунію у липні 2025 року, але зробити це потрібно дуже обережно, щоб не нашкодити квітам. 

Щоб покращити цвітіння, спочатку виберіть пагони, які є найдовшими на рослинах. Потім зріжте ці пагони на половину довжини, залишивши бруньку, та видаліть сухі квітки з насіннєвими коробочками. Після цього рясно полийте рослини і підживіть їх, якщо хочете. За тиждень зробіть те саме з другою половиною рослини.

Петунии
Процедура обрізки петуній рожевого кольору. Фото: Pinterest

Зріз робіть навскоси над брунькою чи бічним пагоном і обов’язково видаляйте зів’ялі квітки і насіннєві коробочки. Проте, варто наголосити, що після цієї процедури кущі можуть трохи зів’янути, але це лише тимчасово.

Справа в тому, що на другому тижні пагони почнуть рости по два-три сантиметра на день, а після цього петунії почнуть активно квітнути до глибокої осені.

Коли краще обрізати петунії в липні 2025 року

Досвідчена дачниця рекомендує обрізати ці квіти рано-вранці або тоді, коли надворі похмуро. Справа в тому, що від сонячних променів на місцях зрізу петуній можуть залишитися опіки, а від цього рослинам буде важче відновитися.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно розмножувати троянди в липні 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, як потрібно поливати квіти на клумбі під час спеки. 

Також ми повідомляли про те, які квіти в саду категорично не можна обрізати.

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Євгенія Окатая - Редактор
Автор:
Євгенія Окатая
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