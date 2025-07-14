Как обрезать петунии в июле 2025, чтобы они пышно цвели — советы дачникам

Процедура обрезки куста с петуниями в саду. Фото: Myloview

Каждый настоящий дачник мечтает вырастить на своей клумбе пышную петунию, и достичь таких результатов можно с помощью одной простой процедуры. Узнайте, что обязательно нужно сделать с этими растениями в саду в июле 2025 года, чтобы они порадовали глаз красивым цветением.

Об этом рассказывают на канале "Городниця з Одеси" в YouTube.

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Что необходимо сделать с петуниями в июле 2025 года

Летом дачники рекомендуют обязательно позаботиться о петуниях, чтобы они цвели до осени и вызывали зависть у соседей. Дачники с опытом рекомендуют обрезать петунию в июле 2025 года, но сделать это нужно очень осторожно, чтобы не навредить цветам.

Чтобы улучшить цветение, сначала выберите побеги, которые являются самыми длинными на растениях. Затем срежьте эти побеги на половину длины, оставив почку, и удалите сухие цветки с семенными коробочками. После этого обильно полейте растения и подкормите их, если хотите. Через неделю сделайте то же самое со второй половиной растения.

Процедура обрезки петуний розового цвета. Фото: Pinterest

Срез делайте наискосок над почкой или боковым побегом и обязательно удаляйте увядшие цветки и семенные коробочки. Однако, стоит отметить, что после этой процедуры кусты могут немного завянуть, но это лишь временно.

Дело в том, что на второй неделе побеги начнут расти по два-три сантиметра в день, а после этого петунии начнут активно цвести до глубокой осени.

Когда лучше обрезать петунии в июле 2025 года

Опытная дачница рекомендует обрезать эти цветы рано утром или тогда, когда на улице пасмурно. Дело в том, что от солнечных лучей на местах среза петуний могут остаться ожоги, а от этого растениям будет труднее восстановиться.

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