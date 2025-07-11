Як можна розмножити троянди в липні 2025 — покрокова інструкція, поради садівникам

Процес розмноження червоної троянди в домашніх умовах. Фото: Pinterest

Коли в саду квітне розкішний кущ троянд, багатьом дачникам хочеться мати на своїй ділянці ще один такий, і це можна без проблем відтворити. Досвідчені садівники розповіли, як можна з легкістю розмножити ці рослини у липні 2025 року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Крок перший — вибір "донора"

Перш, ніж розмножувати троянди, вам потрібно вибрати правильного "донора". Для цього огляньте всі свої рослини і оберіть здоровий пагін, який вже відцвів або перебуває на етапі закінчення цього процесу. На пагоні повинно бути три-чотири гарно розвинені бруньки.

Крок другий — підготовка інструментів

Для розмноження потрібні гострий ніж або секатор, але їх потрібно перед процедурою обов’язково ретельно простерилізувати. Протріть леза на інструментах спиртом, щоб не занести інфекцію.

Обрізка стебел троянд для розмноження. Фото: Pinterest

Крок третій — нарізка живців

Наріжте живці завдовжки 15-20 сантиметрів і нижній зріз зробіть навскіс під нижньою брунькою. Верхній зріз має бути прямим на один сантиметр вище за верхню бруньку.

Крок четвертий — підготовка листя

Видалять повністю нижнє листя, а верхні один-два залишіть, але обріжте їх до половини.

Процедура розмноження троянди вдома. Фото: Pinterest

Крок п’ятий — стимуляція росту і посадка

Занурте нижній косий зріз у порошок стимулятора коренеутворення, а потім підготуйте невеликий горщик із дренажними отворами, наповнений сумішшю торфу і піску. Олівцем зробіть заглиблення і вставте в нього живець так, щоб перша нижня брунька була вищою за рівень землі. Після цього обережно ущільність землю і полийте живці.

Крок шостий — створення теплички

Візьміть прозору пластикову пляшку з відрізаним дном, скляну банку або звичайний поліетиленовий пакет і накрийте цим живець, щоб зробити парник.

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