Як можна розмножити троянди в липні 2025 — покрокова інструкція, поради садівникам

Розкішних троянд буде більше в саду — як розмножити квіти в липні
Коли в саду квітне розкішний кущ троянд, багатьом дачникам хочеться мати на своїй ділянці ще один такий, і це можна без проблем відтворити. Досвідчені садівники розповіли, як можна з легкістю розмножити ці рослини у липні 2025 року.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Як розмножити кущі троянд у саду
Крок перший — вибір "донора"
Перш, ніж розмножувати троянди, вам потрібно вибрати правильного "донора". Для цього огляньте всі свої рослини і оберіть здоровий пагін, який вже відцвів або перебуває на етапі закінчення цього процесу. На пагоні повинно бути три-чотири гарно розвинені бруньки.
Крок другий — підготовка інструментів
Для розмноження потрібні гострий ніж або секатор, але їх потрібно перед процедурою обов’язково ретельно простерилізувати. Протріть леза на інструментах спиртом, щоб не занести інфекцію.
Крок третій — нарізка живців
Наріжте живці завдовжки 15-20 сантиметрів і нижній зріз зробіть навскіс під нижньою брунькою. Верхній зріз має бути прямим на один сантиметр вище за верхню бруньку.
Крок четвертий — підготовка листя
Видалять повністю нижнє листя, а верхні один-два залишіть, але обріжте їх до половини.
Крок п’ятий — стимуляція росту і посадка
Занурте нижній косий зріз у порошок стимулятора коренеутворення, а потім підготуйте невеликий горщик із дренажними отворами, наповнений сумішшю торфу і піску. Олівцем зробіть заглиблення і вставте в нього живець так, щоб перша нижня брунька була вищою за рівень землі. Після цього обережно ущільність землю і полийте живці.
Крок шостий — створення теплички
Візьміть прозору пластикову пляшку з відрізаним дном, скляну банку або звичайний поліетиленовий пакет і накрийте цим живець, щоб зробити парник.
Нагадаємо, ми писали про те, що зробити з трояндами, які відцвіли, в липні 2025 року.
Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна садити біля троянд у саду.
Також ми повідомляли про те, коли потрібно обрізати троянди, щоб не зіпсувати цвітіння.
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