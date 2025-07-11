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Главная Дом Роскошных роз будет больше в саду — как размножить цветы в июле

Роскошных роз будет больше в саду — как размножить цветы в июле

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 16:54
Как можно размножить розы в июле 2025 — пошаговая инструкция, советы садоводам
Процесс размножения красной розы в домашних условиях. Фото: Pinterest

Когда в саду цветет роскошный куст роз, многим дачникам хочется иметь на своем участке еще один такой, и это можно без проблем осуществить. Опытные садоводы рассказали, как можно с легкостью размножить эти растения в июле 2025 года.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Шаг первый — выбор "донора"

Прежде, чем размножать розы, вам нужно выбрать правильного "донора". Для этого осмотрите все свои растения и выберите здоровый побег, который уже отцвел или находится на этапе окончания этого процесса. На побеге должно быть три-четыре хорошо развитые почки.

Шаг второй — подготовка инструментов

Для размножения нужны острый нож или секатор, но их нужно перед процедурой обязательно тщательно простерилизовать. Протрите лезвия на инструментах спиртом, чтобы не занести инфекцию.

Обрезка роз
Обрезка стеблей роз для размножения. Фото: Pinterest

Шаг третий — нарезка черенков

Нарежьте черенки длиной 15-20 сантиметров и нижний срез сделайте наискосок под нижней почкой. Верхний срез должен быть прямым на один сантиметр выше верхней почки.

Шаг четвертый — подготовка листьев

Удалите полностью нижние листья, а верхние один-два оставьте, но обрежьте их до половины.

Размножение розы
Процедура размножения розы дома. Фото: Pinterest

Шаг пятый — стимуляция роста и посадка

Окуните нижний косой срез в порошок стимулятора корнеобразования, а затем подготовьте небольшой горшок с дренажными отверстиями, наполненный смесью торфа и песка. Карандашом сделайте углубление и вставьте в него черенок так, чтобы первая нижняя почка была выше уровня земли. После этого осторожно уплотните землю и полейте черенки.

Шаг шестой — создание теплички

Возьмите прозрачную пластиковую бутылку с отрезанным дном, стеклянную банку или обычный полиэтиленовый пакет и накройте этим черенок, чтобы сделать парник.

Напомним, мы писали о том, что сделать с розами, которые отцвели, в июле 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что категорически нельзя сажать возле роз в саду.

Также мы сообщали о том, когда нужно обрезать розы, чтобы не испортить цветение.

растения цветы советы сад эффективные способы розы
Евгения Окатая - Редактор
Автор:
Евгения Окатая
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