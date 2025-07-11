Как можно размножить розы в июле 2025 — пошаговая инструкция, советы садоводам

Роскошных роз будет больше в саду — как размножить цветы в июле
Когда в саду цветет роскошный куст роз, многим дачникам хочется иметь на своем участке еще один такой, и это можно без проблем осуществить. Опытные садоводы рассказали, как можно с легкостью размножить эти растения в июле 2025 года.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Как размножить кусты роз в саду
Шаг первый — выбор "донора"
Прежде, чем размножать розы, вам нужно выбрать правильного "донора". Для этого осмотрите все свои растения и выберите здоровый побег, который уже отцвел или находится на этапе окончания этого процесса. На побеге должно быть три-четыре хорошо развитые почки.
Шаг второй — подготовка инструментов
Для размножения нужны острый нож или секатор, но их нужно перед процедурой обязательно тщательно простерилизовать. Протрите лезвия на инструментах спиртом, чтобы не занести инфекцию.
Шаг третий — нарезка черенков
Нарежьте черенки длиной 15-20 сантиметров и нижний срез сделайте наискосок под нижней почкой. Верхний срез должен быть прямым на один сантиметр выше верхней почки.
Шаг четвертый — подготовка листьев
Удалите полностью нижние листья, а верхние один-два оставьте, но обрежьте их до половины.
Шаг пятый — стимуляция роста и посадка
Окуните нижний косой срез в порошок стимулятора корнеобразования, а затем подготовьте небольшой горшок с дренажными отверстиями, наполненный смесью торфа и песка. Карандашом сделайте углубление и вставьте в него черенок так, чтобы первая нижняя почка была выше уровня земли. После этого осторожно уплотните землю и полейте черенки.
Шаг шестой — создание теплички
Возьмите прозрачную пластиковую бутылку с отрезанным дном, стеклянную банку или обычный полиэтиленовый пакет и накройте этим черенок, чтобы сделать парник.
Напомним, мы писали о том, что сделать с розами, которые отцвели, в июле 2025 года.
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