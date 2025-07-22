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Головна Дім Що зробити з гладіолусами в липні 2025, щоб вони пишно цвіли

Що зробити з гладіолусами в липні 2025, щоб вони пишно цвіли

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 12:22
Чим треба підживити гладіолуси в липні 2025 для пишного цвітіння — поради садівникам
Дві дачниці, які доглядають гладіолуси в саду. Фото: Pinterest

Кожна справжня дачниця завжди хоче мати на своїй клумбі найгарніші квіти, і гладіолуси — не виключення. Дізнайтеся, що обов’язково потрібно зробити з цими рослинами в липні 2025 року, щоб вони виросли пишними і потішили око неймовірною красою.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Всередині липня гладіолуси потребують особливого догляду, адже цей період визначає пишність майбутнього цвітіння рослин. Йдеться про звичайне, але дуже важливе підживлення, яке насичує ці квіти всіма необхідними поживними елементами.

Гладиолусы
Букет гладіолусів різного кольору. Фото: Pinterest

Чим варто удобрити гладіолуси в липні 2025 року

Фосфор і калій

Фосфор відповідає за формування сильного коріння, яке зможе підживити великий квітконіс і сприяє закладці бутонів. Що стосується калію, то він регулює водний баланс, переносить поживні елементи до бутонів, роблячи їх яскравішими, і зміцнює стебла. Останнє важливо для того, щоб гладіолуси витримували дощ із вітром.

В ідеалі підживлювати ці рослини комплексними добривами, де мало азоту, але багато калію з фосфором. Це може бути монофосфат калію чи спеціальні суміші, на яких написано "Для квітучих". 

Кальцій

Цей елемент служить для гладіолусів, свого роду, будівельним матеріалом, зміцнює їхні клітинні стінки з квітконосом. Таких результатів можна досягти за допомогою кальцієвої селітри у кількості однієї столової ложки на десять літрів води.

А ще можна забезпечити гладіолуси кальцієм за допомогою деревного попелу в кількості однієї склянки на десять літрів гарячої води. Змішайте ці інгредієнти, залиште настоятися на одну добу і полийте свої рослини. Робіть це або рано-вранці, або ввечері, щоб на рослинах не було опіків.

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно доглядати петунії в липні 2025 року, щоб вони пишно цвіли. 

Раніше ми розповідали про те, як треба обрізати квіти на клумбі, які вже відцвіли. 

Також ми повідомляли про те, які рослини в саду категорично не можна обрізати.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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