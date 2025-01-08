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Что смешать с кукурузой, чтобы куры зимой регулярно несли яйца

8 января 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем кормить кур зимой, чтобы они регулярно неслись — полезные советы
Несколько куриц разных пород в курятнике. Фото: Decorexpro
Кристина Кучугурная - Редактор

Зимой куры иногда отказываются нести яйца, но если знать один секрет, то можно спасти эту ситуацию. Фермеры с опытом рассказали, что нужно добавить в рацион домашних птиц, чтобы они регулярно неслись даже в условиях сильных морозов на улице.

О том, чем стоит кормить кур зимой, рассказали на канале "GRĂDINĂRIM ÎMPREUNĂ" в YouTube.

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Зимние морозы и плохой уровень освещенности зимой могут влиять на то, как домашние куры будут нести яйца. Если вы хотите помочь своим птицам регулярно нестись, вам стоит о них заботиться, в частности обогревать, обустраивать гнезда, наводить порядок в курятнике, добавлять света и т.д.

Куры
Несколько домашних кур в курятнике. Фото: Pinterest

Одним из важнейших этапов выращивания кур является их рацион, в котором должны быть питательные элементы. Опытные фермеры рассказали, какие обязательные продукты должны быть в рационе домашних птиц в зимнее время года.

Что должно быть в рационе кур зимой

Чтобы заставить своих кур регулярно нестись зимой, их нужно кормить одной смесью, которая содержит много полезных веществ в своем составе. Чтобы приготовить такую смесь, вам необходимо иметь под рукой такие ингредиенты, как:

  • Меленая кукуруза — девять килограмм
  • Соя — один килограмм

Для приготовления смеси смешайте эти два ингредиента и получите комбикорм, который имеет в своем составе много белка и углеводов. По словам опытных птицеводов, такая пища идеально подходит для зимнего рациона кур.

Кормление курицы
Процесс кормления домашней курицы. Фото: Freepik

Просто кормите этой смесью своих птиц и собирайте полные корзины домашних яиц в курятнике.

Напомним, мы писали о том, как можно обогреть домашних кур в зимнее время года.

Ранее мы рассказывали о том, почему куры перестали нестись и как исправить ситуацию.

Также мы сообщали о том, какие породы домашних кур несут больше всего яиц.

еда птицы советы яйца рацион питания курица

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