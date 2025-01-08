Чим годувати курей взимку, щоб вони регулярно неслися — корисні поради

Декілька курок різних порід у курнику. Фото: Decorexpro

Взимку кури інколи відмовляються нести яйця, але якщо знати один секрет, то можна врятувати цю ситуацію. Фермери з досвідом розповіли, що потрібно додати до раціону домашніх птахів, щоб вони регулярно неслися навіть в умовах сильних морозів надворі.

Про те, чим варто годувати курей взимку, розповіли на каналі "GRĂDINĂRIM ÎMPREUNĂ" в YouTube.

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Зимові морози і поганий рівень освітленості взимку можуть впливати на те, як домашні кури нестимуть яйця. Якщо ви хочете допомогти своїм птахам регулярно нестися, вам варто про них піклуватися, зокрема обігрівати, облаштовувати гнізда, наводити лад у курнику, додавати світла тощо.

Декілька домашніх курей у курнику. Фото: Pinterest

Одним з найважливіших етапів вирощування курей є їхній раціон, в якому повинні бути поживні елементи. Досвідчені фермери розповіли, які обов’язкові продукти повинні бути в раціоні домашніх птахів у зимову пору року.

Що повинно бути в раціоні курей взимку

Щоб змусити своїх курей регулярно нестися взимку, їх потрібно годувати однією сумішшю, яка містить багато корисних речовин у своєму складі. Щоб приготувати таку суміш, вам необхідно мати під рукою такі інгредієнти, як:

Мелена кукурудза — дев’ять кілограмів

Соя — один кілограм

Для приготування суміші змішайте ці два інгредієнти й отримайте комбікорм, який має у своєму складі багато білка і вуглеводів. За словами досвідчених птахівників, така їжа ідеально підходить для зимового раціону курей.

Процес годування домашньої курки. Фото: Freepik

Просто годуйте цією сумішшю своїх птахів і збирайте повні кошики домашніх яєць у курнику.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна обігріти домашніх курей в зимову пору року.

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