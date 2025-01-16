Как обустроить курятник зимой, чтобы куры регулярно неслись — полезные советы

Много разных кур в курятнике. Фото: Horta

Чтобы куры регулярно неслись даже в условиях зимних морозов, им нужно создать комфортные условия в курятнике. Опытные птицеводы рассказали, как правильно обустроить курятник зимой, чтобы домашние куры несли много яиц и не мерзли.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Создание насеста

Каждой курице нужно свое гнездо в курятнике, где она будет нести яйца, поэтому необходимо создать насест. Обычно его делают из деревянных жердей диаметром от трех до четырех сантиметров. Так птица сможет расслабленно находиться на этом насесте, не напрягая своих лапок.

Поскольку на насестах домашние птицы отдыхают как днем, так и ночью, им он очень нужен. Установите насест на максимальном расстоянии от дверей и окон, чтобы на него не светил яркий солнечный свет. Дело в том, что яркий свет делает кур разъяренными, из-за чего они могут есть свои яйца.

Куры на насесте в курятнике. Фото: Decorexpro

Расположение гнезд

Гнезда должны располагаться подальше от поилок и кормушек и иметь в себе аккуратную подстилку, созданную из соломы и измельченного сена. Хотя многие эксперты считают наиболее приятным и экологичным материалом именно древесную золу, стружку из лиственных пород деревьев и сосны.

В случае, если вы кладете солому в гнезда, обязательно проследите, чтобы она была качественной, чистой и сухой. В идеале класть подстилку толщиной не менее, чем семь сантиметров. Однако, зимой нужно утеплить кур, а потому размер подстилки надо увеличить до 30-50 сантиметров.

Чтобы в курятнике не было плохих ароматов, ежедневно меняйте подстилку, но при необходимости делайте это регулярнее. Например, может быть так, что она загрязнилась или стала мокрой. В таком случае обязательно сразу меняйте подстилку.

Курица с яйцами в гнезде. Фото: Pinterest

Вентиляция в курятнике

Запомните, что в курятнике обязательно должна быть качественная вентиляция. Идеальным вариантом будет вентиляция во всех четырех стенах и наличие вентиляционных отверстий.

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