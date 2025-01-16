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Что надо сделать в курятнике зимой, чтобы куры регулярно неслись

16 января 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Как обустроить курятник зимой, чтобы куры регулярно неслись — полезные советы
Много разных кур в курятнике. Фото: Horta
Кристина Кучугурная - Редактор

Чтобы куры регулярно неслись даже в условиях зимних морозов, им нужно создать комфортные условия в курятнике. Опытные птицеводы рассказали, как правильно обустроить курятник зимой, чтобы домашние куры несли много яиц и не мерзли.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Создание насеста

Каждой курице нужно свое гнездо в курятнике, где она будет нести яйца, поэтому необходимо создать насест. Обычно его делают из деревянных жердей диаметром от трех до четырех сантиметров. Так птица сможет расслабленно находиться на этом насесте, не напрягая своих лапок.

Поскольку на насестах домашние птицы отдыхают как днем, так и ночью, им он очень нужен. Установите насест на максимальном расстоянии от дверей и окон, чтобы на него не светил яркий солнечный свет. Дело в том, что яркий свет делает кур разъяренными, из-за чего они могут есть свои яйца.

Насест
Куры на насесте в курятнике. Фото: Decorexpro

Расположение гнезд

Гнезда должны располагаться подальше от поилок и кормушек и иметь в себе аккуратную подстилку, созданную из соломы и измельченного сена. Хотя многие эксперты считают наиболее приятным и экологичным материалом именно древесную золу, стружку из лиственных пород деревьев и сосны.

В случае, если вы кладете солому в гнезда, обязательно проследите, чтобы она была качественной, чистой и сухой. В идеале класть подстилку толщиной не менее, чем семь сантиметров. Однако, зимой нужно утеплить кур, а потому размер подстилки надо увеличить до 30-50 сантиметров.

Чтобы в курятнике не было плохих ароматов, ежедневно меняйте подстилку, но при необходимости делайте это регулярнее. Например, может быть так, что она загрязнилась или стала мокрой. В таком случае обязательно сразу меняйте подстилку.

Курица
Курица с яйцами в гнезде. Фото: Pinterest

Вентиляция в курятнике

Запомните, что в курятнике обязательно должна быть качественная вентиляция. Идеальным вариантом будет вентиляция во всех четырех стенах и наличие вентиляционных отверстий.

Напомним, мы писали о том, в каких условиях стоит держать домашних кур.

Ранее мы рассказывали о том, чем стоит кормить домашних кур в зимнее время года.

Также мы сообщали о том, что надо знать перед разведением домашних кур.

 

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