Як облаштувати курник взимку, щоб кури регулярно неслися — корисні поради

Багато різних курей в курнику. Фото: Horta

Щоб кури регулярно неслися навіть в умовах зимових морозів, їм потрібно створити комфортні умови в курнику. Досвідчені птахівники розповіли, як правильно облаштувати курник взимку, щоб домашні кури несли багато яєць і не мерзли.

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Створення сідала

Кожній курці потрібно своє гніздо в курнику, де вона нестиме яйця, тому необхідно створити сідало. Зазвичай його роблять з дерев’яних жердин діаметром від трьох до чотирьох сантиметрів. Так птах зможе розслаблено перебувати на цьому сідалі, не напружуючи своїх лапок.

Оскільки на сідалах домашні птахи відпочивають як вдень, так і вночі, їм воно дуже потрібно. Встановіть сідало на максимальній відстані від дверей і вікон, щоб на нього не світило яскраве сонячне світло. Річ у тім, що яскраве світло робить курей розлюченими, через що вони можуть їсти свої яйця.

Кури на сідалі в курнику. Фото: Decorexpro

Розташування гнізд

Гнізда повинні розташовуватися трохи далі від поїлок і годівниць і мати в собі акуратну підстилку, створену із соломи і подрібненого сіна. Хоча багато експертів вважають найбільш приємним та екологічним матеріалом саме деревну золу, стружку з листяних порід дерев і сосни.

У разі, якщо ви кладете солому в гнізда, обов’язково простежте, щоб вона була якісною, чистою і сухою. В ідеалі класти підстилку завтовшки не менше, ніж сім сантиметрів. Однак, взимку потрібно утеплити курей, а тому розмір підстилки треба збільшити до 30-50 сантиметрів.

Щоб у курнику не було поганих ароматів, щодня змінюйте підстилку, але за потреби робіть це регулярніше. Наприклад, може бути так, що вона забруднилася або стала мокрою. У такому випадку обов'язково одразу змінюйте підстилку.

Курка з яйцями в гнізді. Фото: Pinterest

Вентиляція в курнику

Запам’ятайте, що в курнику обов’язково повинна бути якісна вентиляція. Ідеальним варіантом буде вентиляція в усіх чотирьох стінах і наявність вентиляційних отворів.

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