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Что сажать на огороде и в саду в мае 2025 — лунный календарь

25 апреля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что посадить на огороде и в саду в мае 2025 по лунному календарю — благоприятные дни, советы дачникам
Дачница, которая сажает растения на огороде. Фото: Pexels
Кристина Кучугурная - Редактор

Май считается самым лучшим месяцем для посадки различных овощей, ягодных кустарников, плодовых деревьев и цветов на огороде и в саду. Опытные садоводы рассказали, какие культуры можно посадить на участке в последний весенний месяц и когда именно это делать по лунному календарю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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В мае многие дачники начинают активно засаживать свой сад с огородом, ведь именно в этот месяц температура воздуха на улице стабилизируется, а земля достаточно прогревается. Но при посадке культур большинство огородников обращаются за помощью к лунному календарю.

Этот календарь гарантирует большой урожай и помогает вырастить вкусные овощи, фрукты и ягоды, а также красивые цветы. Чтобы собрать вкусный урожай на огороде и в саду, узнайте, когда лучше сажать культуры в мае и какие именно подходят для посева в конце весны.

Посадка растения
Процесс посадки растений на огороде. Фото: Gardener`s Path

Когда лучше сажать растения на огороде и в саду в 2025 году

Согласно лунному календарю, самыми благоприятными датами для посадки растений в мае считаются такие дни, как:

  • 1-2 мая
  • 5-6 мая
  • 8-9 мая
  • 13 мая
  • 15-16 мая

Что можно и когда сажать в мае 2025 года

В последний месяц весны этого года можно сажать такие культуры, как:

  • Картошка, редиска, свекла и морковь — 10-11 мая, 20-21 мая
  • Укроп, петрушка, шпинат, салат и кинза — 13-14 мая, 22-23 мая
  • Помидоры, баклажаны и перец — 11-12 мая, 13 мая, 20 мая
  • Огурцы, кабачки, арбузы и дыни — 13-14 мая, 18-19 мая
  • Однолетние цветы — 10-11 мая, 13-14 мая
  • Многолетние растения и луковичные цветы — 11-12 мая, 20-21 мая
  • Комнатные растения — 13 мая

Напомним, мы писали о том, как подготовить участок на огороде к посадке огурцов.

Ранее мы рассказывали о том, для чего нужно обрезать ботву картофеля перед сбором урожая.

Также мы сообщали о том, где на огороде категорически нельзя сеять укроп.

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