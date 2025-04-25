Что посадить на огороде и в саду в мае 2025 по лунному календарю — благоприятные дни, советы дачникам

Дачница, которая сажает растения на огороде. Фото: Pexels

Май считается самым лучшим месяцем для посадки различных овощей, ягодных кустарников, плодовых деревьев и цветов на огороде и в саду. Опытные садоводы рассказали, какие культуры можно посадить на участке в последний весенний месяц и когда именно это делать по лунному календарю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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В мае многие дачники начинают активно засаживать свой сад с огородом, ведь именно в этот месяц температура воздуха на улице стабилизируется, а земля достаточно прогревается. Но при посадке культур большинство огородников обращаются за помощью к лунному календарю.

Этот календарь гарантирует большой урожай и помогает вырастить вкусные овощи, фрукты и ягоды, а также красивые цветы. Чтобы собрать вкусный урожай на огороде и в саду, узнайте, когда лучше сажать культуры в мае и какие именно подходят для посева в конце весны.

Процесс посадки растений на огороде. Фото: Gardener`s Path

Когда лучше сажать растения на огороде и в саду в 2025 году

Согласно лунному календарю, самыми благоприятными датами для посадки растений в мае считаются такие дни, как:

1-2 мая

5-6 мая

8-9 мая

13 мая

15-16 мая

Что можно и когда сажать в мае 2025 года

В последний месяц весны этого года можно сажать такие культуры, как:

Картошка, редиска, свекла и морковь — 10-11 мая, 20-21 мая

Укроп, петрушка, шпинат, салат и кинза — 13-14 мая, 22-23 мая

Помидоры, баклажаны и перец — 11-12 мая, 13 мая, 20 мая

Огурцы, кабачки, арбузы и дыни — 13-14 мая, 18-19 мая

Однолетние цветы — 10-11 мая, 13-14 мая

Многолетние растения и луковичные цветы — 11-12 мая, 20-21 мая

Комнатные растения — 13 мая

Напомним, мы писали о том, как подготовить участок на огороде к посадке огурцов.

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