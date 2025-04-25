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Що садити на городі та в саду в травні 2025 — місячний календар

25 квітня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Що посадити на городі та в саду в травні 2025 за місячним календарем — сприятливі дні, поради дачникам
Дачниця, яка садить рослини на городі. Фото: Pexels
Христина Кучугурна - Редактор

Травень вважається найкращим місяцем для посадки різних овочів, ягідних чагарників, плодових дерев і квітів на городі та в саду. Досвідчені садівники розповіли, які культури можна посадити на ділянці в останній весняний місяць і коли саме це робити за місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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У травні багато дачників починають активно засаджувати свій сад з городом, адже саме в цей місяць температура повітря надворі стабілізується, а земля достатньо прогрівається. Але при посадці культур більшість городників звертаються по допомогу до місячного календаря.

Цей календар гарантує великий врожай і допомагає виростити смачні овочі, фрукти та ягоди, а також красиві квіти. Щоб зібрати смачний врожай на городі та в саду, дізнайтеся, коли краще садити культури в травні та які саме підходять для посіву наприкінці весни.

Посадка растения
Процес посадки рослин на городі. Фото: Gardener`s Path

Коли краще садити рослини на городі та в саду в 2025 році

Згідно з місячним календарем, найсприятливішими датами для посадки рослин у травні вважаються такі дні, як:

  • 1-2 травня
  • 5-6 травня
  • 8-9 травня
  • 13 травня
  • 15-16 травня

Що можна і коли садити в травні 2025 року

В останній місяць весни цього року можна садити такі культури, як:

  • Картопля, редиска, буряк і морква — 10-11 травня, 20-21 травня
  • Кріп, петрушка, шпинат, салат і кінза — 13-14 травня, 22-23 травня
  • Помідори, баклажани і перець — 11-12 травня, 13 травня, 20 травня
  • Огірки, кабачки, кавуни і дині — 13-14 травня, 18-19 травня
  • Однорічні квіти — 10-11 травня, 13-14 травня
  • Багаторічні рослини і цибулинні квіти — 11-12 травня, 20-21 травня
  • Кімнатні рослини — 13 травня

Нагадаємо, ми писали про те, як підготувати ділянку на городі до посадки огірків. 

Раніше ми розповідали про те, для чого потрібно обрізати бадилля картоплі перед збором врожаю. 

Також ми повідомляли про те, де на городі категорично не можна сіяти кріп.

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