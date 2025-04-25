Що посадити на городі та в саду в травні 2025 за місячним календарем — сприятливі дні, поради дачникам

Дачниця, яка садить рослини на городі. Фото: Pexels

Травень вважається найкращим місяцем для посадки різних овочів, ягідних чагарників, плодових дерев і квітів на городі та в саду. Досвідчені садівники розповіли, які культури можна посадити на ділянці в останній весняний місяць і коли саме це робити за місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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У травні багато дачників починають активно засаджувати свій сад з городом, адже саме в цей місяць температура повітря надворі стабілізується, а земля достатньо прогрівається. Але при посадці культур більшість городників звертаються по допомогу до місячного календаря.

Цей календар гарантує великий врожай і допомагає виростити смачні овочі, фрукти та ягоди, а також красиві квіти. Щоб зібрати смачний врожай на городі та в саду, дізнайтеся, коли краще садити культури в травні та які саме підходять для посіву наприкінці весни.

Процес посадки рослин на городі. Фото: Gardener`s Path

Коли краще садити рослини на городі та в саду в 2025 році

Згідно з місячним календарем, найсприятливішими датами для посадки рослин у травні вважаються такі дні, як:

1-2 травня

5-6 травня

8-9 травня

13 травня

15-16 травня

Що можна і коли садити в травні 2025 року

В останній місяць весни цього року можна садити такі культури, як:

Картопля, редиска, буряк і морква — 10-11 травня, 20-21 травня

Кріп, петрушка, шпинат, салат і кінза — 13-14 травня, 22-23 травня

Помідори, баклажани і перець — 11-12 травня, 13 травня, 20 травня

Огірки, кабачки, кавуни і дині — 13-14 травня, 18-19 травня

Однорічні квіти — 10-11 травня, 13-14 травня

Багаторічні рослини і цибулинні квіти — 11-12 травня, 20-21 травня

Кімнатні рослини — 13 травня

Нагадаємо, ми писали про те, як підготувати ділянку на городі до посадки огірків.

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