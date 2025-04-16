Что стоит посадить на огороде и в саду к Пасхе — полный список культур

Что нужно посадить на огороде к Пасхе — не упустите время
Апрель — период, когда дачники и огородники вспоминают о своих приусадебных участках и активно начинают подготовку почвы, высадку первых культур и планирование будущего урожая. В то же время совсем немного времени осталось до Пасхи — в этом году большой праздник приходится на 20 апреля. Хотя начало месяца было холодным, синоптики обещают стабильное потепление, а значит, нельзя упустить лучший момент для посадок.
Какие овощи, зелень, цветы и ягоды стоит посадить к Пасхе, чтобы обеспечить щедрый урожай летом и осенью, читайте далее в нашей статье.
Какие культуры стоит посадить к Пасхе в открытый грунт
1. Ягодные кусты
Середина апреля — удачное время для посадки ягодных кустарников. Уже стоит высадить:
- малину;
- крыжовник;
- черную и красную смородину.
Высаживайте однолетние саженцы, обильно поливайте их и обеспечивайте легкое мульчирование почвы. Это поможет растениям быстрее адаптироваться.
2. Ранние овощи
В апреле уже можно высевать горох, морковь, редис — эти культуры хорошо переносят весеннюю прохладу и не боятся легких заморозков.
Важно: сеять лучше в прогретую, но еще влажную почву.
3. Теплолюбивые культуры — при благоприятной погоде
Если в течение нескольких дней будет держаться температура +12°C и выше, можно высадить:
- тыкву;
- кабачки;
- патиссоны.
Подготовьте лунки с перегноем и накройте грядки агроволокном ночью, чтобы уберечь от возможных заморозков.
4. Зелень и салаты
При благоприятной температуре смело сейте в открытый грунт:
- листовой салат;
- укроп;
- петрушку;
- шпинат;
- щавель.
Эти культуры быстро всходят и дают урожай уже через 3-4 недели после посева.
5. Цветы
Любителям красоты на клумбах советуем посадить:
- бархатцы;
- ротики;
- ирисы;
- пионы;
- хризантемы.
Эти цветы хорошо приживаются в апрельской почве, особенно если она уже не влажная и не холодная.
Что сеять на рассаду в середине апреля
В домашних условиях или в теплицах самое время высадить на рассаду:
- цветную капусту;
- брюссельскую капусту;
- пекинскую капусту;
- белокочанную капусту.
Эти культуры высаживают в открытый грунт в начале мая, поэтому апрельская рассада будет как раз.
Советы для удачных апрельских посадок
Эти культуры помогут вырастить здоровые растения, которые дадут большой урожай и подарят красоту:
- Проверьте температуру почвы — она должна быть не ниже +6°C для большинства культур.
- Поливайте теплой водой, особенно утром.
- Используйте нетканое покрытие для защиты от заморозков.
Кстати, высадка в Чистый четверг (в этом году — 17 апреля) считается особенно благоприятной: по народным приметам, растения будут "чистыми" — без сорняков и вредителей.
Ранее мы рассказывали, что можно посадить на огороде в Чистый четверг, чтобы получить фантастический урожай.
Напомним, мы писали, что нельзя сажать на огороде в Страстную неделю.
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