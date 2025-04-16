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Что нужно посадить на огороде к Пасхе — не упустите время

16 апреля 2025 07:32
Валентина Осадчая - Редактор
Что стоит посадить на огороде и в саду к Пасхе — полный список культур
Посадка рассады в открытый грунт. Фото: pixabay.com
Валентина Осадчая - Редактор

Апрель — период, когда дачники и огородники вспоминают о своих приусадебных участках и активно начинают подготовку почвы, высадку первых культур и планирование будущего урожая. В то же время совсем немного времени осталось до Пасхи — в этом году большой праздник приходится на 20 апреля. Хотя начало месяца было холодным, синоптики обещают стабильное потепление, а значит, нельзя упустить лучший момент для посадок.

Какие овощи, зелень, цветы и ягоды стоит посадить к Пасхе, чтобы обеспечить щедрый урожай летом и осенью, читайте далее в нашей статье.

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Какие культуры стоит посадить к Пасхе в открытый грунт

1. Ягодные кусты

Середина апреля — удачное время для посадки ягодных кустарников. Уже стоит высадить:

  • малину;
  • крыжовник;
  • черную и красную смородину.

Высаживайте однолетние саженцы, обильно поливайте их и обеспечивайте легкое мульчирование почвы. Это поможет растениям быстрее адаптироваться.

 

Какие культуры стоит посадить к Пасхе в открытый грунт
Посадка смородины в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

2. Ранние овощи

В апреле уже можно высевать горох, морковь, редис — эти культуры хорошо переносят весеннюю прохладу и не боятся легких заморозков.

Важно: сеять лучше в прогретую, но еще влажную почву.

3. Теплолюбивые культуры — при благоприятной погоде

Если в течение нескольких дней будет держаться температура +12°C и выше, можно высадить:

  • тыкву;
  • кабачки;
  • патиссоны.

Подготовьте лунки с перегноем и накройте грядки агроволокном ночью, чтобы уберечь от возможных заморозков.

 

Что стоит посадить на огороде и в саду к Пасхе
Посев культуры в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

4. Зелень и салаты

При благоприятной температуре смело сейте в открытый грунт:

  • листовой салат;
  • укроп;
  • петрушку;
  • шпинат;
  • щавель.

Эти культуры быстро всходят и дают урожай уже через 3-4 недели после посева.

5. Цветы

Любителям красоты на клумбах советуем посадить:

  • бархатцы;
  • ротики;
  • ирисы;
  • пионы;
  • хризантемы.

Эти цветы хорошо приживаются в апрельской почве, особенно если она уже не влажная и не холодная.

Что сеять на рассаду в середине апреля

В домашних условиях или в теплицах самое время высадить на рассаду:

  • цветную капусту;
  • брюссельскую капусту;
  • пекинскую капусту;
  • белокочанную капусту.

Эти культуры высаживают в открытый грунт в начале мая, поэтому апрельская рассада будет как раз.

Советы для удачных апрельских посадок

Эти культуры помогут вырастить здоровые растения, которые дадут большой урожай и подарят красоту:

  1. Проверьте температуру почвы — она должна быть не ниже +6°C для большинства культур.
  2. Поливайте теплой водой, особенно утром.
  3. Используйте нетканое покрытие для защиты от заморозков.

Кстати, высадка в Чистый четверг (в этом году — 17 апреля) считается особенно благоприятной: по народным приметам, растения будут "чистыми" — без сорняков и вредителей.

Ранее мы рассказывали, что можно посадить на огороде в Чистый четверг, чтобы получить фантастический урожай.

Напомним, мы писали, что нельзя сажать на огороде в Страстную неделю.

Также предлагаем вам узнать, когда категорически нельзя работать в саду и на огороде по лунному календарю на апрель 2025 года.

растения советы огород сад Пасха
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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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