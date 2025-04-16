Что стоит посадить на огороде и в саду к Пасхе — полный список культур

Посадка рассады в открытый грунт. Фото: pixabay.com

Апрель — период, когда дачники и огородники вспоминают о своих приусадебных участках и активно начинают подготовку почвы, высадку первых культур и планирование будущего урожая. В то же время совсем немного времени осталось до Пасхи — в этом году большой праздник приходится на 20 апреля. Хотя начало месяца было холодным, синоптики обещают стабильное потепление, а значит, нельзя упустить лучший момент для посадок.

Какие овощи, зелень, цветы и ягоды стоит посадить к Пасхе, чтобы обеспечить щедрый урожай летом и осенью, читайте далее в нашей статье.

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Какие культуры стоит посадить к Пасхе в открытый грунт

1. Ягодные кусты

Середина апреля — удачное время для посадки ягодных кустарников. Уже стоит высадить:

малину;

крыжовник;

черную и красную смородину.

Высаживайте однолетние саженцы, обильно поливайте их и обеспечивайте легкое мульчирование почвы. Это поможет растениям быстрее адаптироваться.

Посадка смородины в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

2. Ранние овощи

В апреле уже можно высевать горох, морковь, редис — эти культуры хорошо переносят весеннюю прохладу и не боятся легких заморозков.

Важно: сеять лучше в прогретую, но еще влажную почву.

3. Теплолюбивые культуры — при благоприятной погоде

Если в течение нескольких дней будет держаться температура +12°C и выше, можно высадить:

тыкву;

кабачки;

патиссоны.

Подготовьте лунки с перегноем и накройте грядки агроволокном ночью, чтобы уберечь от возможных заморозков.

Посев культуры в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

4. Зелень и салаты

При благоприятной температуре смело сейте в открытый грунт:

листовой салат;

укроп;

петрушку;

шпинат;

щавель.

Эти культуры быстро всходят и дают урожай уже через 3-4 недели после посева.

5. Цветы

Любителям красоты на клумбах советуем посадить:

бархатцы;

ротики;

ирисы;

пионы;

хризантемы.

Эти цветы хорошо приживаются в апрельской почве, особенно если она уже не влажная и не холодная.

Что сеять на рассаду в середине апреля

В домашних условиях или в теплицах самое время высадить на рассаду:

цветную капусту;

брюссельскую капусту;

пекинскую капусту;

белокочанную капусту.

Эти культуры высаживают в открытый грунт в начале мая, поэтому апрельская рассада будет как раз.

Советы для удачных апрельских посадок

Эти культуры помогут вырастить здоровые растения, которые дадут большой урожай и подарят красоту:

Проверьте температуру почвы — она должна быть не ниже +6°C для большинства культур. Поливайте теплой водой, особенно утром. Используйте нетканое покрытие для защиты от заморозков.

Кстати, высадка в Чистый четверг (в этом году — 17 апреля) считается особенно благоприятной: по народным приметам, растения будут "чистыми" — без сорняков и вредителей.

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