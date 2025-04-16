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Що потрібно посадити на городі до Великодня — не проґавте час

16 квітня 2025 07:32
Валентина Осадча - Редактор
Що варто посадити на городі та в саду до Великодня — повний список культур
Посадка розсади у відкритий ґрунт. Фото: pixabay.com
Валентина Осадча - Редактор

Квітень — період, коли дачники та городники згадують про свої присадибні ділянки й активно починають підготовку ґрунту, висадку перших культур та планування майбутнього врожаю. Водночас зовсім небагато часу залишилося до Великодня — цьогоріч велике свято припадає на 20 квітня. Хоча початок місяця був холодним, синоптики обіцяють стабільне потепління, а отже, не можна проґавити найкращий момент для посадок.

Які овочі, зелень, квіти та ягоди варто посадити до Великодня, щоб забезпечити щедрий урожай улітку та восени, читайте далі у нашій статті. 

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Які культури варто посадити до Великодня у відкритий ґрунт

1. Ягідні кущі

Середина квітня — вдалий час для посадки ягідних чагарників. Вже варто висадити:

  • малину;
  • аґрус;
  • чорну та червону смородину;
  • порічку.

Висаджуйте однорічні саджанці, рясно поливайте їх і забезпечуйте легке мульчування ґрунту. Це допоможе рослинам швидше адаптуватися.

 

Які культури варто посадити до Великодня у відкритий ґрунт
Посадка смородини у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

2. Ранні овочі

У квітні вже можна висівати горох, моркву, редис — ці культури добре переносять весняну прохолоду й не бояться легких заморозків.

Важливо: сіяти краще в прогрітий, але ще вологий ґрунт.

3. Теплолюбні культури — за сприятливої погоди

Якщо впродовж кількох днів триматиметься температура +12°C і вище, можна висадити:

  • гарбуз;
  • кабачки;
  • патисони.

Підготуйте лунки з перегноєм і накрийте грядки агроволокном уночі, щоб уберегти від можливих заморозків.

 

Що варто посадити на городі та в саду до Великодня
Посів культури у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

4. Зелень та салати

При сприятливій температурі сміливо сійте у відкритий ґрунт:

  • листовий салат;
  • кріп;
  • петрушку;
  • шпинат;
  • щавель.

Ці культури швидко сходять і дають урожай вже через 3-4 тижні після посіву.

5. Квіти

Любителям краси на клумбах радимо посадити:

  • чорнобривці;
  • ротики;
  • іриси;
  • півонії;
  • хризантеми.

Ці квіти добре приживаються у квітневому ґрунті, особливо якщо він уже не вологий і не холодний. 

Що сіяти на розсаду в середині квітня

У домашніх умовах або в теплицях саме час висадити на розсаду:

  • цвітну капусту;
  • брюссельську капусту;
  • пекінську капусту;
  • білоголову капусту.

Ці культури висаджують у відкритий ґрунт на початку травня, тому квітнева розсада буде як раз.

Поради для вдалих квітневих посадок

Ці культури допоможуть виростити здорові рослини, що дадуть великий врожай та подарують красу:

  1. Перевірте температуру ґрунту — вона має бути не нижчою за +6°C для більшості культур.
  2. Поливайте теплою водою, особливо вранці.
  3. Використовуйте неткане покриття для захисту від заморозків.

До речі, висаджування в Чистий четвер (цьогоріч — 17 квітня) вважається особливо сприятливим: за народними прикметами, рослини будуть "чистими" — без бур'янів і шкідників.

Раніше ми розповідали, що можна посадити на городі у Чистий четвер, щоб отримати фантастичний врожай.

Нагадаємо, ми писали, що не можна садити на городі в Страсний тиждень. 

Також пропонуємо вам дізнатися, коли категорично не можна працювати у саду та на городі за місячним календарем на квітень 2025 року.

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