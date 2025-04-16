Що варто посадити на городі та в саду до Великодня — повний список культур

Що потрібно посадити на городі до Великодня — не проґавте час
Квітень — період, коли дачники та городники згадують про свої присадибні ділянки й активно починають підготовку ґрунту, висадку перших культур та планування майбутнього врожаю. Водночас зовсім небагато часу залишилося до Великодня — цьогоріч велике свято припадає на 20 квітня. Хоча початок місяця був холодним, синоптики обіцяють стабільне потепління, а отже, не можна проґавити найкращий момент для посадок.
Які овочі, зелень, квіти та ягоди варто посадити до Великодня, щоб забезпечити щедрий урожай улітку та восени, читайте далі у нашій статті.
Які культури варто посадити до Великодня у відкритий ґрунт
1. Ягідні кущі
Середина квітня — вдалий час для посадки ягідних чагарників. Вже варто висадити:
- малину;
- аґрус;
- чорну та червону смородину;
- порічку.
Висаджуйте однорічні саджанці, рясно поливайте їх і забезпечуйте легке мульчування ґрунту. Це допоможе рослинам швидше адаптуватися.
2. Ранні овочі
У квітні вже можна висівати горох, моркву, редис — ці культури добре переносять весняну прохолоду й не бояться легких заморозків.
Важливо: сіяти краще в прогрітий, але ще вологий ґрунт.
3. Теплолюбні культури — за сприятливої погоди
Якщо впродовж кількох днів триматиметься температура +12°C і вище, можна висадити:
- гарбуз;
- кабачки;
- патисони.
Підготуйте лунки з перегноєм і накрийте грядки агроволокном уночі, щоб уберегти від можливих заморозків.
4. Зелень та салати
При сприятливій температурі сміливо сійте у відкритий ґрунт:
- листовий салат;
- кріп;
- петрушку;
- шпинат;
- щавель.
Ці культури швидко сходять і дають урожай вже через 3-4 тижні після посіву.
5. Квіти
Любителям краси на клумбах радимо посадити:
- чорнобривці;
- ротики;
- іриси;
- півонії;
- хризантеми.
Ці квіти добре приживаються у квітневому ґрунті, особливо якщо він уже не вологий і не холодний.
Що сіяти на розсаду в середині квітня
У домашніх умовах або в теплицях саме час висадити на розсаду:
- цвітну капусту;
- брюссельську капусту;
- пекінську капусту;
- білоголову капусту.
Ці культури висаджують у відкритий ґрунт на початку травня, тому квітнева розсада буде як раз.
Поради для вдалих квітневих посадок
Ці культури допоможуть виростити здорові рослини, що дадуть великий врожай та подарують красу:
- Перевірте температуру ґрунту — вона має бути не нижчою за +6°C для більшості культур.
- Поливайте теплою водою, особливо вранці.
- Використовуйте неткане покриття для захисту від заморозків.
До речі, висаджування в Чистий четвер (цьогоріч — 17 квітня) вважається особливо сприятливим: за народними прикметами, рослини будуть "чистими" — без бур'янів і шкідників.
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